全國最大里人行道缺經費補丁應急 居民譏：另類街頭藝術

高雄市福山里重愛路人行道鋪磚老舊破損，地方反映多年，市府去年底先改善18塊磚，里長葉德龍苦笑說「是補丁概念嗎？」里民揶揄說「這是一種街頭藝術」。市議員陳玫娟說，副市長、工務局長等人曾到場會勘，卻一拖再拖，效率說不過去。

高雄市養工處解釋，已初步順平減少危險性，一旦經費到位會盡快施工。

高雄市左營區福山里是全國最大里，人口規模達4萬5千人，重愛路貫穿福山里，是里內最重要道路之一。葉德龍說，重愛路上、福山國小正對面人行道鋪磚使用約20年，幾乎全剝落、破損，透過市議員陳玫娟等人向市府反映，改善卻遙遙無期，總算在去年12月先重鋪18塊，作法像補丁，視覺效果相當突兀，讓人看了哭笑不得，里民嘆「這種敷衍作法有意義嗎？」

居民韓太太說，在當地住約30年，近年重愛路周邊發展快、人口增多，人行道情況卻變差，路面凹凸不平，加上車輛亂停，她為丈夫推輪椅，感覺像參加障礙賽，寸步難行。

葉德龍表示，重愛路兩側人行步道是修繕重整重點，地方已爭取4年，主管機關回應總是說缺經費，市府養工處等單位日前再度會勘，提到若預算到位，預計過年後、1月底施工，希望這次別再跳票或延滯。

福山里人行道問題，也成為里長選舉的延長戰。福山里民鄭祺寶曾兩度參選福山里長，與葉德龍對決2次，皆以些微差距落敗。他發文說，福山里爛路問題出在里長麻木不仁，遇到問題只會喊無奈，「全國最大里環境，成為全國最大笑話」。陳玫娟則說，現任里長沒有不在乎或不作為，問題出在市府效率太差，不重視地方民怨。

高雄市養工處長林志東說，人行道鋪磚破損通常不是人走壞，而是被汽機車壓壞，加上過去工法抗壓性不足，時間一久便出現破損。目前對策是先採取整修、順平方式，減少公眾通行危險性，待市議會臨時會後預算通過就會盡快施工，將整段一併改善。