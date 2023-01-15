屏東竹田共融遊戲場啟用 8公尺高迷宮遊具供挑戰
屏東竹田共融遊戲場今天啟用，有高達8公尺高的大型客家迷宮遊具及6.5公尺高溜滑梯，具有挑戰性，周邊並結合在地特色景點，是親子活動好去處。
竹田共融遊戲場距離竹田火車站僅200公尺，是個搭火車就能到達的好去處，周邊結合竹田驛園、驛前大和頓物所、泰美親子圖書館等景點，屏東縣政府今天舉辦啟用活動。
屏東縣長周春米致詞指出，目前有多座共融遊戲場都在火車站附近，例如麟洛客家花轎遊戲場、林邊共融遊戲場、南州共融遊戲場等，再加上竹田共融遊戲場，民眾可以規劃一趟火車遊戲之旅，搭火車來屏東玩共融遊戲場，環保低碳、有趣，又有意思。
周春米表示，竹田共融遊戲場融入在地客家特色，縣府團隊打造高達8公尺的大型客家迷宮遊具及6.5公尺溜滑梯，還有濃濃客家味的客家剪紙萬花筒，相當具有挑戰性及客家童趣。
屏東縣政府客家事務處表示，縣府與客家委員會合作推動「蜿蜒龍頸溪、民水情相連」水岸環境營造計畫，由客委會補助新台幣3375萬元及縣府自籌經費1133萬元，合計逾4千萬元共同打造竹田共融遊戲場。
客家事務處指出，除結合在地周邊景點，還有即將興建完成的「竹田3X3美術館」，成為屏東中堆客家地區旅遊的亮點路線，可以更深入六堆客家庄。
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