高雄過好年2023走春夯舊城 今年高雄燈會在左營蓮潭
高市府經發局、大高雄市觀光商圈總會高雄市舊城商圈發展協會，今天在蓮池潭意象廣場舉辦「高雄過好年2023走春夯舊城」活動。市長陳其邁到場發送小紅包，並為今年將在蓮池潭舉辦的高雄燈會暖場，高雄市區最有年味的三個地方，是三鳯中街、鹽埕區新樂街和左營蓮池潭。
陳其邁表示，今年高雄燈會會在左營蓮池潭舉辦，周遭有非常多的景點，像廟宇、龍虎塔、春秋閣等，都是詐多外國觀光客覺得非常具東方神秘色彩的景點。附近大大小小的宮廟，是在地大家凝聚感情的地方。春節過年會搭配蓮潭燈會，周遭宮廟都會點燈，是場非常生猛有力地台灣味燈會。
陳其邁說，蓮池潭旁不管是商圈或過年市集，都會吸引許多人來到，不只在蓮池潭周遭，包括整個左營舊城、眷村、周遭美食、中外餅舖等，都很適合大朋友小朋友一起來走春。自己是在地的老左營，若要來蓮潭，建議大家最好從左營大路進來，因為從這邊出入，有可以吃東西的店，吃完再進來走走。
陳其邁表示，高雄市區最有過年味的3個地方，一是三鳯中街、另一個是鹽埕區新樂街、還有一個就是舊左營蓮潭，都很有趣，也具有台灣味。他誠摯推薦，如果要拜拜可來蓮潭，這裡是全世界廟宇最多的地方。
舊城商圈理事長張美華說，今天有年節市集，書法大師現場揮毫發送春聯，2月起結合蓮池潭景點與店家舉辦商圈特色及文化景點體驗活動，歡迎大家來蓮池潭走春賞花燈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言