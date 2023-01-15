高雄過好年2023走春夯舊城 今年高雄燈會在左營蓮潭

高市府經發局、大高雄市觀光商圈總會高雄市舊城商圈發展協會，今天在蓮池潭意象廣場舉辦「高雄過好年2023走春夯舊城」活動。市長陳其邁到場發送小紅包，並為今年將在蓮池潭舉辦的高雄燈會暖場，高雄市區最有年味的三個地方，是三鳯中街、鹽埕區新樂街和左營蓮池潭。

陳其邁表示，今年高雄燈會會在左營蓮池潭舉辦，周遭有非常多的景點，像廟宇、龍虎塔、春秋閣等，都是詐多外國觀光客覺得非常具東方神秘色彩的景點。附近大大小小的宮廟，是在地大家凝聚感情的地方。春節過年會搭配蓮潭燈會，周遭宮廟都會點燈，是場非常生猛有力地台灣味燈會。

陳其邁說，蓮池潭旁不管是商圈或過年市集，都會吸引許多人來到，不只在蓮池潭周遭，包括整個左營舊城、眷村、周遭美食、中外餅舖等，都很適合大朋友小朋友一起來走春。自己是在地的老左營，若要來蓮潭，建議大家最好從左營大路進來，因為從這邊出入，有可以吃東西的店，吃完再進來走走。

陳其邁表示，高雄市區最有過年味的3個地方，一是三鳯中街、另一個是鹽埕區新樂街、還有一個就是舊左營蓮潭，都很有趣，也具有台灣味。他誠摯推薦，如果要拜拜可來蓮潭，這裡是全世界廟宇最多的地方。