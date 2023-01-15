屏縣客庄最具挑戰性的竹田共融遊戲場 搭火車來玩正夯
獲選十大客庄小鎮、國際慢城認證的竹田鄉，再添新亮點，竹田鄉共融公園今正式啟用，設屏東首座滑步車體驗場，高8公尺大型迷宮遊具，縣長周春米說，竹田共融遊戲場是好酒沉甕底，鄰近竹田火車站，歡迎親子前來遊玩體驗。
不少鄉親等不及剪綵儀式，提早到現場搶先體驗迷宮及高6.5公尺的溜滑梯，遊具內更設置濃濃客家味的剪紙萬花筒，兼具挑戰性及客家童趣，另設有縣內最大面積的滑步車體驗場，搭配交通安全宣導牌，寓教於樂。
縣長周春米說，推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫至今已啟用30座遊戲場，不僅吸引遊客，也能夠讓返鄉遊子感受家鄉的改變，農曆春節將近，縣府推出的「寶貝放電護照」讓大家能按圖索驥，蒐集景點拍照打卡。
周春米說，竹田共融遊戲場距離竹田火車站僅200公尺，推薦大家規畫一趟火車遊戲之旅，搭火車來屏東玩共融遊戲場，環保低碳，有趣又有意思，未來也結合竹田驛園、豆油伯、大和頓物所與竹田3X3美術館等景點，共組客家文化部落。
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