屏縣客庄最具挑戰性的竹田共融遊戲場 搭火車來玩正夯

獲選十大客庄小鎮、國際慢城認證的竹田鄉，再添新亮點，竹田鄉共融公園今正式啟用，設屏東首座滑步車體驗場，高8公尺大型迷宮遊具，縣長周春米說，竹田共融遊戲場是好酒沉甕底，鄰近竹田火車站，歡迎親子前來遊玩體驗。

不少鄉親等不及剪綵儀式，提早到現場搶先體驗迷宮及高6.5公尺的溜滑梯，遊具內更設置濃濃客家味的剪紙萬花筒，兼具挑戰性及客家童趣，另設有縣內最大面積的滑步車體驗場，搭配交通安全宣導牌，寓教於樂。

縣長周春米說，推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫至今已啟用30座遊戲場，不僅吸引遊客，也能夠讓返鄉遊子感受家鄉的改變，農曆春節將近，縣府推出的「寶貝放電護照」讓大家能按圖索驥，蒐集景點拍照打卡。