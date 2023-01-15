人安屏東站歲末寒冬 募集寒士祝福尾牙年禮

就要過年，人安基金會屏東站關懷寒士，今在平安站發放寒士尾牙祝福年禮，感謝屏東芙蓉獅子會帶領會員一同共襄盛舉，屏東站長何湘寧說，今年預計發放270份尾牙年禮，僅募集到六成，盼社會大眾響應。

何湘寧說，尾牙年禮一份600元再加上應急紅包500元，感謝屏東東區扶輪社捐助1萬元、屏東芙蓉獅子會社長劉建國帶領會員響應，捐贈12萬元給屏東平安站，將募集到200份祝福年禮與紅包，捐贈給寒士，號召大眾支持「一個人的團圓飯」，讓窮苦人能在歲末寒冬飽餐一頓，感受社會溫情。

何湘寧觀察，近期屏東火車站附近街友有增加趨勢，大多是從高雄移屏東，也可能與高雄火車站在工程有關聯。

何湘寧說，今年仍以送年禮、紅包為主，考量疫情還沒有恢復以往大型圍爐尾牙，募相關物資較不容易，但仍有部分小額捐款為主。人安全台24處平安站，發送尾牙年禮及應急紅包，遵守防疫規範，送到街、送到攤、送到家，讓寒士、街友、單媽們能在過年時享有一頓溫飽，感受社會大眾溫暖。