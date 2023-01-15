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人安屏東站歲末寒冬 募集寒士祝福尾牙年禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
人安屏東站尾牙年禮一份600元加上一個應急紅包500元。記者劉星君／攝影
人安屏東站尾牙年禮一份600元加上一個應急紅包500元。記者劉星君／攝影

就要過年，人安基金會屏東站關懷寒士，今在平安站發放寒士尾牙祝福年禮，感謝屏東芙蓉獅子會帶領會員一同共襄盛舉，屏東站長何湘寧說，今年預計發放270份尾牙年禮，僅募集到六成，盼社會大眾響應。

何湘寧說，尾牙年禮一份600元再加上應急紅包500元，感謝屏東東區扶輪社捐助1萬元、屏東芙蓉獅子會社長劉建國帶領會員響應，捐贈12萬元給屏東平安站，將募集到200份祝福年禮與紅包，捐贈給寒士，號召大眾支持「一個人的團圓飯」，讓窮苦人能在歲末寒冬飽餐一頓，感受社會溫情。

何湘寧觀察，近期屏東火車站附近街友有增加趨勢，大多是從高雄移屏東，也可能與高雄火車站在工程有關聯。

何湘寧說，今年仍以送年禮、紅包為主，考量疫情還沒有恢復以往大型圍爐尾牙，募相關物資較不容易，但仍有部分小額捐款為主。人安全台24處平安站，發送尾牙年禮及應急紅包，遵守防疫規範，送到街、送到攤、送到家，讓寒士、街友、單媽們能在過年時享有一頓溫飽，感受社會大眾溫暖。

人安基金會屏東平安站平日提供的防飢、防寒避暑、防病、工作轉介等服務，支持每位寒士度過每一天的基礎，中午用餐部分平均每天約有4、50人。

屏東芙蓉獅子會帶領會員們一同發放人安屏東站尾牙年禮與小紅包給民眾。記者劉星君／攝影
屏東芙蓉獅子會帶領會員們一同發放人安屏東站尾牙年禮與小紅包給民眾。記者劉星君／攝影
人安屏東站關懷弱勢，今天發放尾牙年禮與小紅包，現場民眾排隊領取。記者劉星君／攝影
人安屏東站關懷弱勢，今天發放尾牙年禮與小紅包，現場民眾排隊領取。記者劉星君／攝影
人安基金會屏東站關懷弱勢，感謝屏東芙蓉獅子會社長劉建國（左二）捐贈12萬元，並帶領會員共襄盛舉關懷寒士。記者劉星君／攝影
人安基金會屏東站關懷弱勢，感謝屏東芙蓉獅子會社長劉建國（左二）捐贈12萬元，並帶領會員共襄盛舉關懷寒士。記者劉星君／攝影

屏東 尾牙 紅包

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