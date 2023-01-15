高雄市除夕初四加強垃圾清運 初一到初三停止收運垃圾
民眾常在歲末除舊布新大掃除，高雄市環保局表示，14日起至20日「環境清潔周」期間，全力加強清運年終掃除產生的廢棄物及資源回收物，請民眾注意，除夕、初四加強垃圾清運，初一到初三停止收運垃圾。
高雄市環保局長張瑞琿表示，配合國人年前大掃除的習慣，各區清潔隊自1月14日至20日「環境清潔周」期間，將加強巨大垃圾清運，民眾如有清運需求，可電話洽詢當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運，請民眾千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻，造成環境衛生問題。
今年農曆假期長達10天，環保局除大年初一至初三（1月22日至1月24日）垃圾停收3天外，除夕（1月21日）及初四（1月25日），均提供垃圾清運服務，初五（1月26日）起各區恢復正常垃圾清運。
張瑞琿表示，原本高雄市周三停收垃圾，今年大年初四1月25日適逢周三，春節期間加強為民服務，各區清潔隊除白天起加強清運垃圾外，特依原清運路線加強夜間清運，但各行政區詳細收運情形因地制宜而略有不同，民眾可電話洽詢向當地清潔隊，或上環保局官網「春節清運專區」查詢相關資訊https://ksepb.kcg.gov.tw/Messages/SpringFestivalClean.htm）。
因應春節民眾安排國內旅遊，環保局各區清潔隊也將派員加強春節期間主要道路，及各觀光景點週邊的環境清理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言