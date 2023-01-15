高雄市除夕初四加強垃圾清運 初一到初三停止收運垃圾

民眾常在歲末除舊布新大掃除，高雄市環保局表示，14日起至20日「環境清潔周」期間，全力加強清運年終掃除產生的廢棄物及資源回收物，請民眾注意，除夕、初四加強垃圾清運，初一到初三停止收運垃圾。

高雄市環保局長張瑞琿表示，配合國人年前大掃除的習慣，各區清潔隊自1月14日至20日「環境清潔周」期間，將加強巨大垃圾清運，民眾如有清運需求，可電話洽詢當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運，請民眾千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻，造成環境衛生問題。

今年農曆假期長達10天，環保局除大年初一至初三（1月22日至1月24日）垃圾停收3天外，除夕（1月21日）及初四（1月25日），均提供垃圾清運服務，初五（1月26日）起各區恢復正常垃圾清運。

張瑞琿表示，原本高雄市周三停收垃圾，今年大年初四1月25日適逢周三，春節期間加強為民服務，各區清潔隊除白天起加強清運垃圾外，特依原清運路線加強夜間清運，但各行政區詳細收運情形因地制宜而略有不同，民眾可電話洽詢向當地清潔隊，或上環保局官網「春節清運專區」查詢相關資訊https://ksepb.kcg.gov.tw/Messages/SpringFestivalClean.htm）。