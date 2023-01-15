快訊

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

112學測數B／獨有題占25分「有意擋跨考生」 補教估五標略降：難順著寫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市電影館回饋影迷 上千好康春節抽獎大放送

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
連俞涵獨家手寫題字春聯。圖／高雄市文化局提供
連俞涵獨家手寫題字春聯。圖／高雄市文化局提供

高雄市電影館農曆春節期間回饋影迷，好禮大放送，即日起自1月30日止，至高雄市電影館、內惟藝術中心或VR體感劇院觀賞電影，憑票根即可兌換獨家限量「連俞涵手寫春聯紅包組」。春節期間加碼推出「好禮再放送」，1月17日至29日到前述三館觀賞電影，憑當日票根即可至售票櫃檯進行上千好禮抽獎。

獎項包含免費電影兌換券、釀電影《日日有影2023》電影日曆，以及珍貴的連俞涵手寫春聯簽名原作。眾所期待的電影館20周年紀念專冊《K FILM記憶製造所》，也將春節抽獎中限量贈送，讓死忠影迷搶先收藏。好禮系列活動，一張票根僅限兌換一次，數量有限，送完即止。

高雄市電影館與影迷同慶新年，於春節期間特選播映年味十足的經典賀歲片《與龍共舞》與《嚦咕嚦咕新年財》，國語配音版笑鬧加倍開心過年。1月特別邀請電影《流麻溝十五號》實力派演員連俞涵合作，獨家推出印刷有連俞涵手寫題字的「限量春聯紅包組」，即日起自1月底前，觀影觀眾憑票根即可至高雄市電影館、內惟藝術中心或VR體感劇院三館售票櫃檯免費兌換。一張票根限兌換一組，數量有限，送完即止。

高雄市電影館、內惟藝術中心與VR體感劇院1月節目已全面開賣，民眾可加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館官網https://kfa.kcg.gov.tw/、內惟藝術中心官網https://www.nwac.org.tw/、VR體感劇院https://vrfilmlab.tw/查詢。

延伸閱讀

竹市去年排油煙管積垢未清釀4火災 春節掃除注意這重點

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

中油宣布春節油價「只跌不漲」明日起國內汽、柴油價格均不調整

南投抽驗春節食品全過關 衛生局仍籲辦年貨5重點

相關新聞

高雄市電影館回饋影迷 上千好康春節抽獎大放送

高雄市電影館農曆春節期間回饋影迷，好禮大放送，即日起自1月30日止，至高雄市電影館、內惟藝術中心或VR體感劇院觀賞電影，...

高雄旗美、六龜熱門景點 春節疏運措施一次看

高雄旗山老街美食林立、美濃繽紛花海，又有去年5月甫開通的南橫公路，市府預估春節連假，旗美、六龜地區將成為今年走春熱門景點...

地圖不只是一張紙！賽嘉部落遷徙踏查古道描繪生活樣貌

屏東縣三地門鄉有10個部落，賽嘉部落是80多年前從三地門鄉德文部落遷徙下來，三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽...

濃霧…金廈客船延誤 台金航班大亂

金門昨天一早到處霧濛濛，原訂10點從大陸啟航到金門的小三通客船，延誤將近5小時，近百位旅客受影響；此外，台金航線也大亂，...

克服缺工缺料 高捷黃線軌道發包

高雄力推捷運四線齊發，黃線機電統包工程去年10月動工，車站軌道工程卻因缺工缺料等因素一度流標，本月12日才完成發包。另紅...

新科市長點將／屏東市長周佳琪：不分黨派 以市民福祉為先

國民黨徵召周佳琪成功守住屏東市長灘頭堡，民進黨在屏東市吞下九連敗。周佳琪形容，這場選舉對她來說像一場雲霄飛車歷險，感謝市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。