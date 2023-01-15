高雄市電影館回饋影迷 上千好康春節抽獎大放送

高雄市電影館農曆春節期間回饋影迷，好禮大放送，即日起自1月30日止，至高雄市電影館、內惟藝術中心或VR體感劇院觀賞電影，憑票根即可兌換獨家限量「連俞涵手寫春聯紅包組」。春節期間加碼推出「好禮再放送」，1月17日至29日到前述三館觀賞電影，憑當日票根即可至售票櫃檯進行上千好禮抽獎。

獎項包含免費電影兌換券、釀電影《日日有影2023》電影日曆，以及珍貴的連俞涵手寫春聯簽名原作。眾所期待的電影館20周年紀念專冊《K FILM記憶製造所》，也將春節抽獎中限量贈送，讓死忠影迷搶先收藏。好禮系列活動，一張票根僅限兌換一次，數量有限，送完即止。

高雄市電影館與影迷同慶新年，於春節期間特選播映年味十足的經典賀歲片《與龍共舞》與《嚦咕嚦咕新年財》，國語配音版笑鬧加倍開心過年。1月特別邀請電影《流麻溝十五號》實力派演員連俞涵合作，獨家推出印刷有連俞涵手寫題字的「限量春聯紅包組」，即日起自1月底前，觀影觀眾憑票根即可至高雄市電影館、內惟藝術中心或VR體感劇院三館售票櫃檯免費兌換。一張票根限兌換一組，數量有限，送完即止。

高雄市電影館、內惟藝術中心與VR體感劇院1月節目已全面開賣，民眾可加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館官網https://kfa.kcg.gov.tw/、內惟藝術中心官網https://www.nwac.org.tw/、VR體感劇院https://vrfilmlab.tw/查詢。