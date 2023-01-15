高雄旗美、六龜熱門景點 春節疏運措施一次看

高雄旗山老街美食林立、美濃繽紛花海，又有去年5月甫開通的南橫公路，市府預估春節連假，旗美、六龜地區將成為今年走春熱門景點，提出各類交通疏導措施，也提醒民眾多加利用「高雄市即時交通資訊服務網」或「交通局官網」查詢路況及道路資訊。

高雄市政府交通局表示，旗山老街位在中山路，華中街至復新街段，循往例在例假日下午1點至晚上7點，行人徒步區會進行管制；除了旗山老街停車場，初一至初七，每天上午8點至晚上9點，開放旗山國中、鼓山國小供遊客免費停車。

針對台3線、國道10號旗山交流道遊客返途時段易壅塞，高市交通局建議，旗山往市區的民眾可利用替代動線，由台29線嶺口交流道上國10。

美濃花海今年提前盛開，美濃湖周圍波斯菊、向日葵及百日草花海，目前皆已盛放。交通局表示，民眾過年期間開車前往，美濃區台28線、高140易壅塞，建議行駛國道10號，提前自里港交流道銜接台3線，再左轉旗山方向至高100（廣和路），右轉接替代道路。

美濃區中山路、中興路沿線，春節連假期間禁止臨停，避免影響交通；初一至初七，每天上午8點至晚上9點，開放美濃國中、福安國小、中壇國小、東門國小、美濃區公所，作臨時停車場，共175席汽車位，民眾可以免費停車。

南橫公路在去年5月，搶修13年後終於全線開通，吸引許多大重機騎士、遊客，上山搶睹許久不見的南橫美景。交通部公路總局在日前公告，春節連假1月24日、26日，南橫梅山口至向陽路段開放通行，遊客可於早上7點至下午2點進入，並在下午5點前離開管制路段。

高市交通局提醒，往六龜、南橫公路民眾，須密切注意公路總局相關管制訊息；為避免行經旗美地區易壅塞，民眾可於里港交流道駛離國道10號，銜接土庫堤防路為替代道路，前往六龜。

高市交通局呼籲，連假期間旗美地區車潮多，旅遊景點易壅塞，且停車位搶手，建議民眾出遊前至「高雄市即時交通資訊服務網」或「交通局官網」，查詢路況及各項措施；出門後可注意警廣、沿途CMS等交通資訊。