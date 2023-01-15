澎湖土魠魚有斬獲 民眾搶購好過年

澎湖馬公第三漁港拍賣市場今天出現大量土魠魚，價格也比之前便宜許多，大批民眾趕在年前搶購新鮮魚貨，年年有餘好過年。

漁民表示，澎湖海域從去年底持續一波波的寒流低溫與鋒面過境，漁船幾乎受困無法出海作業，難得前3天東北季風減弱，海象趨穩，漁民把握年前短暫的好天氣，紛紛出海作業，趕在今天又要變天提前返航，每艘漁船都有斬獲。

馬公漁市拍賣場或攤位擺滿土魠魚，還有石斑、石硓、鮸魚、鰹魚、肉魚、青嘴等各種魚蝦蟹，應有盡有。

馬公第三漁港今早標進魚貨中，以土魠魚最為搶手，由於數量不少，價格也比先前便宜，售價約在1公斤新台幣100元，5公斤以500多元計，以1尾5公斤多的土魠魚來算，大概在3000元左右，魚體越大格就愈貴，不過比冬至時，每公斤便宜了100多元以上，因此，市場上的買氣增強，民眾趕在年前搶購便宜的鮮貨。

土魠魚每年冬季間都會洄游至南、北等海域，是澎湖漁民冬季漁汛的主要漁獲，漁民分別以流刺網、海釣或定置網等捕撈，冬至至農曆過年時最為肥美，幾乎成為澎湖民眾過年時必備的年貨之一。