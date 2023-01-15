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地圖不只是一張紙！賽嘉部落遷徙踏查古道描繪生活樣貌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，賽嘉部落青年會柯李文浩說，古道踏查認識部落產業變化。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，賽嘉部落青年會柯李文浩說，古道踏查認識部落產業變化。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉有10個部落，賽嘉部落是80多年前從三地門鄉德文部落遷徙下來，三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，從踏查德嘉古道，描繪產業變化，也展出古地圖模型、部落老照片，回憶不同時代部落故事，展出到4月30日，藉由展覽讓彼此互相了解、尊重。

屏東縣三地門鄉這兩任鄉長都是出身自賽嘉部落，新任鄉長曾有欽是賽嘉國小前校長，校長任內推動民族實驗小學。曾有欽說，展覽籌畫3年，「迴嘉德路」，從德文來到賽嘉遷徙這段古道故事，「這條古道等於是文化演變」。

曾有欽說，這條古道，每個地名就是賽嘉故事，這條古道也是族人耕作主要道路，呈現出每個世代不同作物，代表當時經濟發展相貌，早期整片相思林，族人透過種植相思樹生活。再過幾年之後，兩邊都是木薯，是鄉內重要的經濟發展作物，之後種植甘蔗，芒果。

曾有欽本身學文學，他說，這條路上也有很多文學故事發生，族人工作的道路，年輕人會在哪裡約會，或是互相等待，「樹幹、石頭成為留言板」，每當通過路徑時，就會期待有沒有人留言，是早期傳統的「臉書」。

展覽中也將製作出古地圖，曾有欽說，讓學生們認識傳統領域、認識語言、故事，展出部落老照片，描繪過往生活樣貌，訴說部落發展故事，也展出不同年代耕作器具，也透過影像紀錄踏查部落生活樣貌。

賽嘉部落青年會長柯李文浩說，地圖不僅僅是一張紙，透過不同角度展現地圖，也增加年代產業調查，賽嘉部落是從德文遷徙下來，約80多年歷史，還沒有很多文獻資料，他們實際走古道踏查，搜集資料，也從中將產業、歌曲、傳統文化等記錄下來。

曾有欽說，這次展覽也有推出線上展覽，盼推動在地學、地方學，推動文化平權，藉由展覽，讓彼此互相了解、尊重，也會舉辦文化推廣課程，結合賽嘉部落青年古道踏查經驗分享，讓不同族群的文化互相學習、尊重，期許原住民年輕世代看見自身的文化獨特性，並以謙虛的態度共存、共榮。

屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，賽嘉部落青年會柯李文浩說，請部落老人家復刻出以前使用的農機具。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，賽嘉部落青年會柯李文浩說，請部落老人家復刻出以前使用的農機具。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，現場也復刻出以前的使用的農機具。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，現場也復刻出以前的使用的農機具。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，展期至4月30日。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，展期至4月30日。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，展出不同年代部落產業演變。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉原住民文物館推出《迴-嘉-德-路》賽嘉部落的遷徙與演變地圖特展，展出不同年代部落產業演變。記者劉星君／攝影

屏東縣 鄉長

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