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影／金門書法家酒甕大道揮毫 創意春聯超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府秘書長謝世傑看到金門縣書法學會理事長徐心富的創意春聯，相當讚賞，也特別跟他合影。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長謝世傑看到金門縣書法學會理事長徐心富的創意春聯，相當讚賞，也特別跟他合影。記者蔡家蓁／攝影

農曆春節將屆，金門縣林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，並邀請金門50位書法老師在大酒甕上揮毫，書寫創意十足的春聯，整個園區洋溢著年味，林務所也表示，過年期間園區內都有開放參觀，歡迎民眾踴躍來走春。

今天上午金門的天候不佳，充足的水氣，帶來今年的第一場濃霧，但金門縣林務所還是人潮湧現，金門縣政府秘書長謝世傑也到場主持活動，並慰勉參與揮毫書法家的辛勞。

謝世傑表示，縣府為迎接農曆春節的到來，各單位已投入進行春運及環境綠美化工作，林務所也完成交通節點的佈置作業，期待能提供給返鄉的鄉親，一個安全且豐富的新年假期，隨著後疫情時代的來臨，大家仍應留意自身健康，闔家健康過兔年。

據了解，今年林務所特別與金門縣書法學會再次合作，由理事長徐心富率逾50位書法老師，在金酒公司提供的60個退除役大酒甕上書寫別具巧思的春聯吉祥物，有書法家就寫下創意十足的「奮發兔強」、「瘦十公斤」、「六塊腹肌」及「這妹很正」等應景賀詞，讓人看了莞爾一笑。

徐心富說，林務所每年舉辦的酒甕大道揮毫，已經是學會的年度大事，書法老師不僅賣力揮毫，更是絞盡腦汁讓每年的酒甕能有新的亮點，期望持續推廣書法藝術，成為金門文化亮點。

林務所長鐘立偉指出，林務所近年的活動盡量與各單位或在地團體合作，除了達到節卓公帑的目的外，也希望達到共好與互補的效果，這次提供可愛的貓咪造型木質盆栽花架、文青風格強烈的浯島路樹曆、鐵炮百合球莖，與民眾換取發票，讓活動能在農曆春節前提供給金門家扶中心一點助益，讓更多人能有過年的氛圍感。

金門縣林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，縣府秘書長謝世傑主持摸彩，與幸運獲得金桔盆栽的民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，縣府秘書長謝世傑主持摸彩，與幸運獲得金桔盆栽的民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
寫了一手好字的金門縣觀光處長張瑞心也到場提筆揮毫。記者蔡家蓁／攝影
寫了一手好字的金門縣觀光處長張瑞心也到場提筆揮毫。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長李炷烽也偕同夫人到場響應酒甕大道揮毫。記者蔡家蓁／攝影
前金門縣長李炷烽也偕同夫人到場響應酒甕大道揮毫。記者蔡家蓁／攝影
感謝金門縣書法學會響應酒甕大道揮毫，縣府秘書長謝世傑也頒發感謝狀給理事長徐心富。記者蔡家蓁／攝影
感謝金門縣書法學會響應酒甕大道揮毫，縣府秘書長謝世傑也頒發感謝狀給理事長徐心富。記者蔡家蓁／攝影
林務所舉辦的酒甕大道揮毫，成為書法家展現創意的地方，圖為書法家在酒甕上巧繪應景的兔女郎，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
林務所舉辦的酒甕大道揮毫，成為書法家展現創意的地方，圖為書法家在酒甕上巧繪應景的兔女郎，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金門知名書法家孫國粹書寫「無敵星星」等字，相當受矚目。記者蔡家蓁／攝影
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金門 春節

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