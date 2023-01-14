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金英青年文創市集登場 未來將推定期定點的固定市場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金英青年文創市集今天登場，午後吸引不少親子到場逛街採購。圖／讀者提供
金英青年文創市集今天登場，午後吸引不少親子到場逛街採購。圖／讀者提供

金門也有文創市集可以逛。金門產業創新中心為協助產創中心進駐青年業者、青創、青農及文創業者有常態性定點市集活動，繼去年12月17日、18日在金門產業創新中心前廣場辦理的「金享好農．食在安心」農民市集，今明兩天再度推出金英青年文創市集，希望能吸引消費者前來參觀與消費，未來發展成固定市集。

此次市集分為早安場及下午場，現場攤位的羊肉爐吸引消費者購買，做為過年圍爐之選項，其餘文創攤位也吸引消費者購買集品嘗美食。

其中，早安場時間為上午8時至12時，邀集了風車牧場-金門酒糟羊肉爐、大來茶業、嚐一腸。蛋包腸、燕南牛肉乾、蓏穗穰穰工作室、午后珈琲屋等攤商，帶來在地美食與特產商品，吸引不少親子到場嚐鮮。

下午場為下午16時至晚上21時，邀集了西半島商行、Hey❤️Yun鈎鈎手、ChaChaAccy、【談醺室】K BEER金門精釀、素食好健康、魚MOM手作、玩布玩、阿城七餅、薰賢工作坊、蘇蘇與貓、[ ñ ] Vintage Store、嚐一腸。蛋包腸、燕南牛肉乾、蓏穗穰穰工作室、午后珈琲屋及榕園燒酒螺等特色攤商，包含文創手作、美食小吃、精釀啤酒等。

值得一提的是，現場還有手作DIY，手作課有水晶馬賽克杯墊、復古零食手帕巾、手作蝴蝶結等，吸引相當多親子共做，準備做為新年裝飾。

縣府建設處表示，金門產業創新中心除提供進駐空間予青創業者進駐，導入業師陪伴，培育青創業者成長，並透過三金策略協助青創業者茁壯，金英學院定期邀請專家學者進行專題分享，提升青創意者視野、金英小聚定期凝聚青創業者做交流分享，媒合合作商機、金英市集成為產品推廣行銷平台，進行產品銷售測試，這是金門產業創新中心定期辦理市集的開始，將持續推廣使這個市集成為金門第一個常態性、有品牌的市集。

縣府建設處今明兩天再度推出金英青年文創市集，午後吸引不少民眾到場殺時間。圖／讀者提供
縣府建設處今明兩天再度推出金英青年文創市集，午後吸引不少民眾到場殺時間。圖／讀者提供
金門縣府建設局今明兩天推出金英青年文創市集，吸引不少消費者前往採購。圖／讀者提供
金門縣府建設局今明兩天推出金英青年文創市集，吸引不少消費者前往採購。圖／讀者提供
金英青年文創市集現場也有手作課，讓親子共做可愛的飾品。圖／讀者提供
金英青年文創市集現場也有手作課，讓親子共做可愛的飾品。圖／讀者提供

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