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高雄原住民文化任意門　原駁館結合業者推年度原創商品

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，「芒好聽」藍芽音箱。記者陳弘逸／攝影
原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，「芒好聽」藍芽音箱。記者陳弘逸／攝影

高雄市政府原住民委員會為提升原駁館特色及連結原民業者，選出6家原民業者，及百萬精實創業得主，共同聯名設計出年度原創商品；原民會指出，原駁館雖空間不大，但陳列近50家原民業者創作商品，更展現原民活力，加上高雄有16族原住民族，也是文化的最大優勢。

這次嚴選6家具特色與產業基礎的原民業者，分別為日部落多元工作室、何茹緣琉璃工作室、恩典農特產品生產合作社、瑪雅工坊、瑪卡亞咖啡及Annstudio手創服飾。

市府原民會主委阿布斯說，嚴選這6家業者經營相當成熟，也深入原鄉了解相關產業，為部落設計出含有族群文化故事，合適的品牌形象，透過今天成果發表會上呈現，不僅讓消費者喜愛，也認識原民文創的心路歷程。

此外，原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，結合卡那卡那富族及拉阿魯哇族族群文化特色，採用聯名業者品牌諧音，設計出「芒好聽」藍芽音箱。

來自屏東瑪家鄉「芒好」負責人陳學賢，本身是排灣族；他說，原駁館就像是原民文化的窗口，也像任意門，讓民眾不用舟車勞頓深入部落，就能透過這裡讓更多人接觸相關原民文創產品。

原民會指出，2020年底開幕的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點，陳列販售各種選物，雖空間不大，但展現原民活力，內部陳列近50家原民業者創作商品，也能認識文化及故事，加上高雄有16族原住民族，也是文化推廣最大優勢。

山地原住民議員高忠德說，原駁館為高雄推廣原民文化的指標地點之一，盼未來也能有第二家原駁館誕生。

高雄市政府原住民委員會今天在駁二的原駁館舉辦聯名商品新品發表會。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在駁二的原駁館舉辦聯名商品新品發表會。記者陳弘逸／攝影
位在高雄駁二的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點內部陳列近50家原民業者創作商品。記者陳弘逸／攝影
位在高雄駁二的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點內部陳列近50家原民業者創作商品。記者陳弘逸／攝影
原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，「芒好聽」藍芽音箱。記者陳弘逸／攝影
原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，「芒好聽」藍芽音箱。記者陳弘逸／攝影
位在高雄駁二的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點內部陳列近50家原民業者創作商品。記者陳弘逸／攝影
位在高雄駁二的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點內部陳列近50家原民業者創作商品。記者陳弘逸／攝影

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