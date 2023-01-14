高雄原住民文化任意門　原駁館結合業者推年度原創商品

高雄市政府原住民委員會為提升原駁館特色及連結原民業者，選出6家原民業者，及百萬精實創業得主，共同聯名設計出年度原創商品；原民會指出，原駁館雖空間不大，但陳列近50家原民業者創作商品，更展現原民活力，加上高雄有16族原住民族，也是文化的最大優勢。

這次嚴選6家具特色與產業基礎的原民業者，分別為日部落多元工作室、何茹緣琉璃工作室、恩典農特產品生產合作社、瑪雅工坊、瑪卡亞咖啡及Annstudio手創服飾。

市府原民會主委阿布斯說，嚴選這6家業者經營相當成熟，也深入原鄉了解相關產業，為部落設計出含有族群文化故事，合適的品牌形象，透過今天成果發表會上呈現，不僅讓消費者喜愛，也認識原民文創的心路歷程。

此外，原駁館這次結合百萬精實創業得主「芒好」，共同聯名設計出年度原創商品，結合卡那卡那富族及拉阿魯哇族族群文化特色，採用聯名業者品牌諧音，設計出「芒好聽」藍芽音箱。

來自屏東瑪家鄉「芒好」負責人陳學賢，本身是排灣族；他說，原駁館就像是原民文化的窗口，也像任意門，讓民眾不用舟車勞頓深入部落，就能透過這裡讓更多人接觸相關原民文創產品。

原民會指出，2020年底開幕的原駁館，為市府原委會為原鄉品牌打造的通路據點，陳列販售各種選物，雖空間不大，但展現原民活力，內部陳列近50家原民業者創作商品，也能認識文化及故事，加上高雄有16族原住民族，也是文化推廣最大優勢。