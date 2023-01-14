春節放10天連假 官方預估高雄其中2天可能壅塞

今年農曆春節連續假期長達10天，高市交通局指出，連假前一日（1月19日）下午至連假第一天（1月20日）將出現返鄉車潮，出遊高峰則會落在年初二至年初六，壽山動物園、駁二、旗山、美濃將會是出遊熱區。

2023年春節從1月20日放假至1月29日，連假前一天至連假開始日的返鄉車潮會最多，高市交通局建議民眾避開壅塞時段開車上路。

交通局指出，依據往年經驗判斷，年初二（1月23日）到年初六（1月27日）是走春時間，市區出遊景點人潮可能集中在壽山動物園與駁二藝術特區，非市區的旗山、美濃等地有花海景觀，也同樣吸引民眾出遊，上述熱門景點周邊車流量約比一般假日增加15至20％。市區可多利用捷運、輕軌及公車，另外左營高鐵站發車的旗美快捷行走高速公路，可直達旗山、美濃。

此外，今年高雄燈會在左營蓮池潭舉辦，1月26月至2月5日燈會期間，環潭路等周邊道路將實施交通管制，燈區周邊未設汽車停車場，遊客要在捷運左營站、台鐵左營站下車，或搭公車至左營南站，步行前往燈會。

交通局預測高雄市各景點之熱門旅遊時段分佈如下，壽山動物園上午10點下午16點，駁二、西子灣、旗津均為下午15至晚上19點，旗山、美濃上午11點至12點及下午15點至18點，佛陀紀念館上午10點至12點及下午15至18點。

百貨公司部分，巨蛋、夢時代、義享天地均為中午12點至晚上20點，義大世界為上午11點至12時及下午15至18點。