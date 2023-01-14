快訊

112學測國寫／作文考花草樹木氣味「易寫難工」 這類考生恐難發揮

前教友毀滅式爆料！宋逸民火大開砲回擊：為何妳不斷回頭道歉

哈利要王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節放10天連假 官方預估高雄其中2天可能壅塞

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年過年美濃區應造31公頃花海景觀，賞花活動持續至1月29日。圖／取自美濃公所臉書
今年過年美濃區應造31公頃花海景觀，賞花活動持續至1月29日。圖／取自美濃公所臉書

今年農曆春節連續假期長達10天，高市交通局指出，連假前一日（1月19日）下午至連假第一天（1月20日）將出現返鄉車潮，出遊高峰則會落在年初二至年初六，壽山動物園、駁二、旗山、美濃將會是出遊熱區。

2023年春節從1月20日放假至1月29日，連假前一天至連假開始日的返鄉車潮會最多，高市交通局建議民眾避開壅塞時段開車上路。

交通局指出，依據往年經驗判斷，年初二（1月23日）到年初六（1月27日）是走春時間，市區出遊景點人潮可能集中在壽山動物園與駁二藝術特區，非市區的旗山、美濃等地有花海景觀，也同樣吸引民眾出遊，上述熱門景點周邊車流量約比一般假日增加15至20％。市區可多利用捷運、輕軌及公車，另外左營高鐵站發車的旗美快捷行走高速公路，可直達旗山、美濃。

此外，今年高雄燈會在左營蓮池潭舉辦，1月26月至2月5日燈會期間，環潭路等周邊道路將實施交通管制，燈區周邊未設汽車停車場，遊客要在捷運左營站、台鐵左營站下車，或搭公車至左營南站，步行前往燈會。

交通局預測高雄市各景點之熱門旅遊時段分佈如下，壽山動物園上午10點下午16點，駁二、西子灣、旗津均為下午15至晚上19點，旗山、美濃上午11點至12點及下午15點至18點，佛陀紀念館上午10點至12點及下午15至18點。

百貨公司部分，巨蛋、夢時代、義享天地均為中午12點至晚上20點，義大世界為上午11點至12時及下午15至18點。

今年過年美濃區應造31公頃花海景觀，賞花活動持續至1月29日。圖／取自美濃公所臉書
今年過年美濃區應造31公頃花海景觀，賞花活動持續至1月29日。圖／取自美濃公所臉書
高市交通局預估，年初二至年初六將會出現出遊人潮，各景點壅塞時間不一。圖／高市交通局提供
高市交通局預估，年初二至年初六將會出現出遊人潮，各景點壅塞時間不一。圖／高市交通局提供
高雄壽山動物園每日總量管制5千人，圖為園區內的羊駝。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園每日總量管制5千人，圖為園區內的羊駝。圖／高市觀光局提供

連假 春節

延伸閱讀

迎寒假春節商機 遊戲業推新遊戲卡位

石門水庫梅花開8成 水庫滿水位！春節可搭船賞景

影／松山慈惠堂冬令救濟信眾多 分局宣導春節防詐勿酒駕

台南身障服務春節不打烊 復康巴士即日起可線上預約

相關新聞

春節放10天連假 官方預估高雄其中2天可能壅塞

今年農曆春節連續假期長達10天，高市交通局指出，連假前一日（1月19日）下午至連假第一天（1月20日）將出現返鄉車潮，出...

濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

霧鎖金門！金門地區近日由於風速較弱，加上水氣充足，從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航...

中油「七接」說明會被疑程序不完備 現場砲火四射演出走樣

中油銜命興建俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站，今舉辦環評前說明會，遭居民一致反對，指遷村前不應再有汙染之虞的計畫案落腳...

關懷長者年菜辦百桌 高雄市ABC獅子會寒冬送暖

農曆春節將至，已經舉辦10年的「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，今年由高雄市ABC獅子會主辦，高雄市長陳其邁也專程...

高屏溪川流量持續下探 南水局今午啟動人工增雨

高屏溪川流量已經降至每秒11.50立方公尺，南化水庫的庫容量處於72.08％、曾文水庫庫容量28.17％。根據氣象局預測...

高捷南延地方首場說明會 民眾齊聲盼加速

屏南居民引頸期盼的高捷南延計畫進入可行性評估規畫階段，縣府於今舉辦東港鎮公所說明會，向鄉親說明捷運初步路線站點規劃及建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。