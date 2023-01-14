快訊

快來對答案！學測國綜不再「背多分」仍偏難 國學常識題漸被取代

美已示警恐中風…仍採購BNT次世代雙價疫苗？王必勝給答案

早上6點開始擠 桃機5小時內逾7千人排隊搶出國

中油「七接」說明會被疑程序不完備 現場砲火四射演出走樣

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大林蒲遷村權益促進會及要健康婆婆媽媽高雄團等多個民間團體，今早聚於高雄七接說明會場外拉布條，堅決反對七接。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村權益促進會及要健康婆婆媽媽高雄團等多個民間團體，今早聚於高雄七接說明會場外拉布條，堅決反對七接。記者王昭月／攝影

中油銜命興建俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站，今舉辦環評前說明會，遭居民一致反對，指遷村前不應再有汙染之虞的計畫案落腳，危害大林蒲人，會中也因說明書不完備，主管機關未派人與會，被質疑不符環評說明會程序，不料尾聲時更因沿海6里長遭影射被「摸頭」，爆發口角，整場說明會在爭鬧中演出走樣！

中油七接將蓋在高雄洲際貨櫃中心，占地40公頃，斥資900億將興建4座18萬公秉儲氣槽，預計2024年前完成環評，2030年完工。

今天環評說明會召開前，市議員陳麗娜、大林蒲遷村促進會及多個民間團體聯合在場外搶先發聲，現場高掛寫有「炸彈公司危害地方滾出去」、「不定時炸彈七接陷沿海六里於絕境」等布條，堅決拒絕七接設置。

陳麗娜指高雄永安已有天然氣接收站，過去高雄南電北送，現在設七接，難道也要南氣北送？ 大林蒲不斷建廠，居民水深火熱，中油工安又做不好，大家完全沒有信心。大林蒲遷村促進會理事長黃琨育也批，中油工安劣跡多，蓋七接要砸900億，遷村卻只拿出689億，難道大林蒲人的命較不值錢。

高醫大生醫博士王文心指居民過去2、30年已犧牲健康，政府還要拿人命來抵押？要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊批市長陳其邁承諾拒絕南電北送，現在又來個七接，「放雞屎的都在我們這邊」。

會中沿海六里認同遷村協會總幹事楊清連說，大林蒲被工廠包圍逾半世紀，飽受汙染，希儘速遷村，這樣政府要蓋什麼都與大林蒲人不相干。住大林蒲70年的陳玉西質問，大林蒲要蓋七接，卻沒對1萬多名居民做健康風險評估，是把大林蒲人當狗還是當草，前世欠你們多少？

中油天然氣事業部執行長李熙文再三強調，天然氣是重要的橋接能源，將就近供應台電大林廠及南部產業所需，未來台灣西岸將有4座接收站分區供氣，每年會配合經濟動態滾動檢討，會中的反映意見都會納入考量，「今天是溝通的開始，不是結束」。

說明會也意外擦槍走火，上演「網內互打」。大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育批中油怠惰，指去年大林廠爆炸案後未做說明，市長也默不作聲，只找地方頭人摸頭，隨後幾名非在地的民團人士贊聲「罷免」附和他，結果引發在場里長不滿，爆發口角，會後里長不甘受辱，為捍衛清白，氣到爆粗口，從場內追罵到場外，所幸被警方架開，才沒進一步肢體衝突。

面對居民反彈，中油天然氣事業部執行長李熙文再三強調，「今天是溝通的開始，不是結束」，民眾意見都會納入考量。記者王昭月／攝影
面對居民反彈，中油天然氣事業部執行長李熙文再三強調，「今天是溝通的開始，不是結束」，民眾意見都會納入考量。記者王昭月／攝影
七接說明會後，因外地聲援的民間團體因附和里長疑被摸頭論調， 嗆要「罷免」，與在場里長引發口角衝突。記者王昭月／攝影
七接說明會後，因外地聲援的民間團體因附和里長疑被摸頭論調， 嗆要「罷免」，與在場里長引發口角衝突。記者王昭月／攝影
中油七接說明會上，大林蒲居民砲聲隆隆。記者王昭月／攝影
中油七接說明會上，大林蒲居民砲聲隆隆。記者王昭月／攝影

中油 環評

延伸閱讀

高雄大林蒲6里長不甘被誣指遭「摸頭」 中油七接說明會爆口角

國民黨開除曾俊傑 高雄藍議員：是時候大力整頓了

國民黨內有「曾俊傑們」！ 高市黨部今先開除曾俊傑

國民黨內有「曾俊傑們」！ 高市黨部今先開除曾俊傑

相關新聞

濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

霧鎖金門！金門地區近日由於風速較弱，加上水氣充足，從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航...

高屏溪川流量持續下探 南水局今午啟動人工增雨

高屏溪川流量已經降至每秒11.50立方公尺，南化水庫的庫容量處於72.08％、曾文水庫庫容量28.17％。根據氣象局預測...

中油「七接」說明會被疑程序不完備 現場砲火四射演出走樣

中油銜命興建俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站，今舉辦環評前說明會，遭居民一致反對，指遷村前不應再有汙染之虞的計畫案落腳...

關懷長者年菜辦百桌 高雄市ABC獅子會寒冬送暖

農曆春節將至，已經舉辦10年的「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，今年由高雄市ABC獅子會主辦，高雄市長陳其邁也專程...

高捷南延地方首場說明會 民眾齊聲盼加速

屏南居民引頸期盼的高捷南延計畫進入可行性評估規畫階段，縣府於今舉辦東港鎮公所說明會，向鄉親說明捷運初步路線站點規劃及建設...

高市環境清潔周誓師 清掃家戶市容過好年

高雄市環境保護局今天在凹子底森林公園，舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿帶領清潔隊同仁、環保志工以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。