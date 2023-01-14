中油「七接」說明會被疑程序不完備 現場砲火四射演出走樣

中油銜命興建俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站，今舉辦環評前說明會，遭居民一致反對，指遷村前不應再有汙染之虞的計畫案落腳，危害大林蒲人，會中也因說明書不完備，主管機關未派人與會，被質疑不符環評說明會程序，不料尾聲時更因沿海6里長遭影射被「摸頭」，爆發口角，整場說明會在爭鬧中演出走樣！

中油七接將蓋在高雄洲際貨櫃中心，占地40公頃，斥資900億將興建4座18萬公秉儲氣槽，預計2024年前完成環評，2030年完工。

今天環評說明會召開前，市議員陳麗娜、大林蒲遷村促進會及多個民間團體聯合在場外搶先發聲，現場高掛寫有「炸彈公司危害地方滾出去」、「不定時炸彈七接陷沿海六里於絕境」等布條，堅決拒絕七接設置。

陳麗娜指高雄永安已有天然氣接收站，過去高雄南電北送，現在設七接，難道也要南氣北送？ 大林蒲不斷建廠，居民水深火熱，中油工安又做不好，大家完全沒有信心。大林蒲遷村促進會理事長黃琨育也批，中油工安劣跡多，蓋七接要砸900億，遷村卻只拿出689億，難道大林蒲人的命較不值錢。

高醫大生醫博士王文心指居民過去2、30年已犧牲健康，政府還要拿人命來抵押？要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊批市長陳其邁承諾拒絕南電北送，現在又來個七接，「放雞屎的都在我們這邊」。

會中沿海六里認同遷村協會總幹事楊清連說，大林蒲被工廠包圍逾半世紀，飽受汙染，希儘速遷村，這樣政府要蓋什麼都與大林蒲人不相干。住大林蒲70年的陳玉西質問，大林蒲要蓋七接，卻沒對1萬多名居民做健康風險評估，是把大林蒲人當狗還是當草，前世欠你們多少？

中油天然氣事業部執行長李熙文再三強調，天然氣是重要的橋接能源，將就近供應台電大林廠及南部產業所需，未來台灣西岸將有4座接收站分區供氣，每年會配合經濟動態滾動檢討，會中的反映意見都會納入考量，「今天是溝通的開始，不是結束」。

說明會也意外擦槍走火，上演「網內互打」。大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育批中油怠惰，指去年大林廠爆炸案後未做說明，市長也默不作聲，只找地方頭人摸頭，隨後幾名非在地的民團人士贊聲「罷免」附和他，結果引發在場里長不滿，爆發口角，會後里長不甘受辱，為捍衛清白，氣到爆粗口，從場內追罵到場外，所幸被警方架開，才沒進一步肢體衝突。