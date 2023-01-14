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鳳山北極殿寒冬送暖 跳蚤市場義賣捐公益

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山北極殿舉辦社區關懷活動，鳳山區瑞竹里辦公室、忠信文教機構、鳳山雙瑞社區關懷協會響應愛心。記者徐白櫻／翻攝
鳳山北極殿舉辦社區關懷活動，鳳山區瑞竹里辦公室、忠信文教機構、鳳山雙瑞社區關懷協會響應愛心。記者徐白櫻／翻攝

正值歲末年終，鳳山北極殿今天結合鳳山區瑞竹里辦公室、忠信文教機構、鳳山雙瑞社區關懷協會在廟前廣場舉辦社區關懷活動，現場有二手商品義賣、書法老師揮毫贈春聯及公益義剪、義診等活動。北極殿董事長李美雲表示，藉由關懷活動拋磚引玉，用溫馨關懷舉動迎接兔年到來。

北極殿每年歲末都會舉辦社區關懷活動，場面一年比一年盛大，此時適逢疫情趨緩，不少大人帶著小孩出門，議員劉德林、鍾易仲及鄭安秝等人都有到場。

北極殿前場面盛大，多位書法老師現場揮毫贈春聯、跳蚤市場義賣、公益義剪及義診，也有準備小朋友最喜愛的氣球與爆米花。此外，鳳山成功派出所進行反詐騙宣導，國軍設人才招募站，多達數百人參與，活動比往年更加熱鬧及溫馨。

鳳山區瑞竹里長李美雲兼任財團法人鳳山北極殿董事長，她說，年曆年前辦社區關懷活動，民眾可將家中8成新的物品拿來義賣，再將義賣所得捐予弱勢團體，展現人溺己溺、人飢己飢精神。

議員劉德林表示，鳳山北極殿是在地信仰中心，每年舉行公益活動照顧在地民眾，發揮玄天上帝慈悲愛民的精神。

鳳山北極殿今天在廟前廣場舉辦社區關懷活動，現場還有提供義診服務。記者徐白櫻／翻攝
鳳山北極殿今天在廟前廣場舉辦社區關懷活動，現場還有提供義診服務。記者徐白櫻／翻攝
義賣所得將捐贈弱勢團體。記者徐白櫻／翻攝
義賣所得將捐贈弱勢團體。記者徐白櫻／翻攝
鳳山北極殿關懷社區，邀請書法名家寫春聯。記者徐白櫻／翻攝
鳳山北極殿關懷社區，邀請書法名家寫春聯。記者徐白櫻／翻攝

義賣 義診

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