關懷長者年菜辦百桌 高雄市ABC獅子會寒冬送暖

農曆春節將至，已經舉辦10年的「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，今年由高雄市ABC獅子會主辦，高雄市長陳其邁也專程到現場與弱勢族群一起提前過年，主辦單位希望過活動拋磚引玉，讓更多人投入社會公益活動，也讓弱勢獨居老人在農曆春節前能感受到社會的溫暖與關懷。

這項「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，最早是由左營區埤西里長余清榮發起，起源於撙節母親的喪葬費，招待育幼院孤兒的善念，後來擴大成在年節前宴請街友、獨居老人的關懷活動，一辦就是十年，今年在左營區長胡俊雄以及高雄市ABC獅子會榮譽會長謝尚廷等人的協助下，號召許多善心人士一起來共同參與，今天中午席開百桌邀請上千位弱勢朋友與獨居老人一起提早過年，享受豐盛佳餚，開場還安排年輕獅友為長輩們送菜，也獻上新春祝福。

ABC獅子會會長孫玉甯表示，服務社會是獅子會的重要宗旨，在歲末年初大家準備團圓過年之際，別忘了社會上還有許多需要關懷的弱勢族群，希望未來能有更多人共襄盛舉，一起做好事送溫暖。