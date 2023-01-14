高屏溪川流量持續下探 南水局今午啟動人工增雨

高屏溪川流量已經降至每秒11.50立方公尺，南化水庫的庫容量處於72.08％、曾文水庫庫容量28.17％。根據氣象局預測，今天中午過後會有鋒面雲系，南區水資源局在曾文水庫及甲仙攔河堰進行人工增雨，盼挹注曾文水庫蓄水量、提升旗山溪川流量，為台南及高雄地區爭取水資源。

南部地區降雨量偏低，大高雄主要取水來源的高屏溪川流量遞減至歷年同期平均值的一半以下，今天川流量已經從上月（立方公尺／秒）降至11.5cms（立方公尺／秒），水情持續惡化。

大高雄家庭及工業用水每日用水約150萬噸，因應旱象，農田水利署高雄分處啟動一期稻作分區輪灌。高市府向中央爭取5千萬元，代辦發包八口抗旱水井工程，預計1月底完成4口供水，2月底前全數完工，每日增加出水3.2萬噸。

南水局指出，目前正值南部地區枯水期，根據預測今天（14日）中午過後，鋒面前雲系有機會在中南部山區零星降雨，南水局把握鋒面機會向老天爺多要一點水，今天下午1點左右在台南曾文水庫大壩及高雄甲仙攔河堰同步進行人工增雨作業，期望能增加集水區降雨量。