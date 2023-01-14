快訊

50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

疫情趨緩！本土+2萬149例 263例境外、47死 較上周少21.6%

全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
霧鎖金門，金門的小三通客船也大受影響，延誤將近4小時。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門的小三通客船也大受影響，延誤將近4小時。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門！金門地區近日由於風速較弱，加上水氣充足，從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航到金門的小三通客船也延誤將近4小時，近百位旅客受影響；此外，台金航線也大亂，從早上到下午2點多，僅離站5架次航班

金門從昨晚就開始起霧，不少民眾都說，今年起霧比較早，過年也早，很怕即將來臨的霧季將會影響從下周開始的春節輸運，果然今天一早濃霧作祟，尚義機場的能見度甚至一度降到200以下，水頭碼頭也是被濃霧籠罩，小三通航班受到影響。

據了解，今天上午原訂是10點從廈門出發到金門的新五緣號，但因為霧鎖金門，海象不佳，船班延誤到下午14點45分才開航，有77名乘客受到影響；但因為天候還未完全轉好，金門縣政府也說，預計要下午17點多，船班才會開船，從金門返回廈門，目前訂位約有40人左右。

此外， 飛機航班也大亂，據了解，今天到下午14點，已有6架次從台灣到金門的班機取消，不少旅客都在北中南的機場等待；至於從金門往台灣的，目前僅飛出高雄2班、

台中2班、台北1班等共5架次航班，合計載客296人。

霧鎖金門，金門往返台灣的航班大亂，尚義機場也出現不少等待飛機開航的旅客。圖／讀者提供
霧鎖金門，金門往返台灣的航班大亂，尚義機場也出現不少等待飛機開航的旅客。圖／讀者提供
霧鎖金門，金門小三通客船也延誤將近4小時，目前金門端有將近40人在碼頭等待。圖／讀者提供
霧鎖金門，金門小三通客船也延誤將近4小時，目前金門端有將近40人在碼頭等待。圖／讀者提供
金門地區從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航到金門的小三通客船也延誤將近4小時，近百位旅客受影響。記者蔡家蓁／攝影
金門地區從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航到金門的小三通客船也延誤將近4小時，近百位旅客受影響。記者蔡家蓁／攝影

金門 航班 機場

延伸閱讀

銷售員約女同學遊金門 半夜硬上不成挨告 判刑6月

基隆港今天下午濃霧 港公司宣布封港進行港口管制

金門縣長陳福海人事佈局第2波出爐 3首長1月16日正式上任

影／又是酒駕惹的禍！金門賓士男酒後開車撞死7旬老翁

相關新聞

高雄前鎮漁港改造 10億變80億

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，啟用超過50年，設備老舊，改造經費從10億提高到50億，再追加至80億，園區多項工程採「...

濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

霧鎖金門！金門地區近日由於風速較弱，加上水氣充足，從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航...

高捷南延地方首場說明會 民眾齊聲盼加速

屏南居民引頸期盼的高捷南延計畫進入可行性評估規畫階段，縣府於今舉辦東港鎮公所說明會，向鄉親說明捷運初步路線站點規劃及建設...

高市環境清潔周誓師 清掃家戶市容過好年

高雄市環境保護局今天在凹子底森林公園，舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿帶領清潔隊同仁、環保志工以及...

影／圓頭農牧攜手湖小推食農教育 年前拔蘿蔔搶好彩頭

新年拔菜頭全年好彩頭！農曆春節將屆，圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，現場有超過200多名家長與小朋友報名參加「體...

高雄大林蒲6里長不甘被誣指遭「摸頭」 中油七接說明會爆口角

中油今在高雄鳳林國中召開俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站環境影響說明會，接近尾聲時因大林蒲遷村促進理事長黃琨育提及沿海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。