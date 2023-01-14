濃霧攪局 金廈小三通延誤近4小時、飛機航班大亂

霧鎖金門！金門地區近日由於風速較弱，加上水氣充足，從昨晚就開始起霧，今天一早到處都是霧濛濛的景象，讓原訂10點從大陸啟航到金門的小三通客船也延誤將近4小時，近百位旅客受影響；此外，台金航線也大亂，從早上到下午2點多，僅離站5架次航班。

金門從昨晚就開始起霧，不少民眾都說，今年起霧比較早，過年也早，很怕即將來臨的霧季將會影響從下周開始的春節輸運，果然今天一早濃霧作祟，尚義機場的能見度甚至一度降到200以下，水頭碼頭也是被濃霧籠罩，小三通航班受到影響。

據了解，今天上午原訂是10點從廈門出發到金門的新五緣號，但因為霧鎖金門，海象不佳，船班延誤到下午14點45分才開航，有77名乘客受到影響；但因為天候還未完全轉好，金門縣政府也說，預計要下午17點多，船班才會開船，從金門返回廈門，目前訂位約有40人左右。

此外， 飛機航班也大亂，據了解，今天到下午14點，已有6架次從台灣到金門的班機取消，不少旅客都在北中南的機場等待；至於從金門往台灣的，目前僅飛出高雄2班、