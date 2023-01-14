高捷南延地方首場說明會 民眾齊聲盼加速
屏南居民引頸期盼的高捷南延計畫進入可行性評估規畫階段，縣府於今舉辦東港鎮公所說明會，向鄉親說明捷運初步路線站點規劃及建設方式，與會民眾希望能不用轉乘一車到底，加速辦理振興地方。
「捷運新園東港林邊線」與高雄捷運小港林園線銜接，後於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿途經過新園、東港及林邊三個鄉鎮，並與高雄國際機場、東港轉運站及臺鐵林邊站等交通樞紐串連，路線總長約16.66公里，初步評估預計設置8座車站。
交旅處長黃國維表示，目前進行到可行性研究階段，另將於1月16日在新園鄉公所、1月17日在林邊鄉公所再辦2場說明會，聽取縣民意見，完善建設規劃。
與會鄉親希望以不轉乘一車到林園的方式規畫，且路線經過大鵬灣風景區，行銷南臺灣半島特色旅行亮點，重申加速辦理帶動地方發展。
交旅處科長李傳昇說，規畫單位考量成本、便利性等因素，將在高屏交接處以跨月台轉車搭乘為主，捷運南延不只促進地方發展，同時解決居民長期以來僅能透過台17線往返市區的交通和安全問題。
有關說明會及其餘本縣重大交通建設彙整資訊可詳參屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=FECB7E1154F175A7)查詢。
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