高捷南延地方首場說明會 民眾齊聲盼加速

屏南居民引頸期盼的高捷南延計畫進入可行性評估規畫階段，縣府於今舉辦東港鎮公所說明會，向鄉親說明捷運初步路線站點規劃及建設方式，與會民眾希望能不用轉乘一車到底，加速辦理振興地方。

「捷運新園東港林邊線」與高雄捷運小港林園線銜接，後於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿途經過新園、東港及林邊三個鄉鎮，並與高雄國際機場、東港轉運站及臺鐵林邊站等交通樞紐串連，路線總長約16.66公里，初步評估預計設置8座車站。

交旅處長黃國維表示，目前進行到可行性研究階段，另將於1月16日在新園鄉公所、1月17日在林邊鄉公所再辦2場說明會，聽取縣民意見，完善建設規劃。

與會鄉親希望以不轉乘一車到林園的方式規畫，且路線經過大鵬灣風景區，行銷南臺灣半島特色旅行亮點，重申加速辦理帶動地方發展。

交旅處科長李傳昇說，規畫單位考量成本、便利性等因素，將在高屏交接處以跨月台轉車搭乘為主，捷運南延不只促進地方發展，同時解決居民長期以來僅能透過台17線往返市區的交通和安全問題。