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高市環境清潔周誓師 清掃家戶市容過好年

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環境保護局張瑞琿（右三）與小朋友們，一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供
高雄市環境保護局張瑞琿（右三）與小朋友們，一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供

高雄市環境保護局今天在凹子底森林公園，舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民，捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。

高雄市循例於農曆除夕前一周，配合民眾年終大掃除、除舊布新的習慣，將1月14日至1月20日訂為「環境清潔周」，宣導市民朋友把握過年前加強居家環境清潔。如家中有大型廢棄物、廢家具等需要清運時，請提前聯繫環保局各區清潔隊進行清理工作，並配合垃圾分類資源回收工作，以擴大成效。

春節加強清運期間，請民眾注意清潔隊清運時間，切勿將垃圾包棄置或放置巷弄街道，以維持街道市容觀瞻。在進行清理居家內外包括騎樓、水溝及防火巷等環境衛生時，注意各種積水容器等孳生源問題，掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，避免病媒蚊孳生，徹底消除髒亂死角，讓大家都能過個舒適開心的新年。

今天除清潔周啟動的誓師外，現場還有設攤宣導活動，安排資源回收物 (廢電池、廢手機、廢平板) 兌換好物、二手商品愛心義賣、發票兌換處、資源回收循環新政策宣導、環境教育場域的環境教育等宣導活動。張瑞琿表示，進行居家環境清理時，應確實做好垃圾分類及資源回收工作，無論室內戶外從大到小裡裡外外都清掃乾淨，達成「家園拚乾淨 兔年雄福氣」的新年目標，一起歡喜過好年。

高雄市環境保護局舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，大家一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供
高雄市環境保護局舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，大家一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供
高雄市環境保護局舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，大家一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供
高雄市環境保護局舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，大家一起捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容。圖／高雄市環保局提供

資源回收 高雄市

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