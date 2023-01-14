高市環境清潔周誓師 清掃家戶市容過好年

高雄市環境保護局今天在凹子底森林公園，舉辦「112年環境清潔周誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民，捲起袖子拿起掃把，清理高雄市容，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。

高雄市循例於農曆除夕前一周，配合民眾年終大掃除、除舊布新的習慣，將1月14日至1月20日訂為「環境清潔周」，宣導市民朋友把握過年前加強居家環境清潔。如家中有大型廢棄物、廢家具等需要清運時，請提前聯繫環保局各區清潔隊進行清理工作，並配合垃圾分類資源回收工作，以擴大成效。

春節加強清運期間，請民眾注意清潔隊清運時間，切勿將垃圾包棄置或放置巷弄街道，以維持街道市容觀瞻。在進行清理居家內外包括騎樓、水溝及防火巷等環境衛生時，注意各種積水容器等孳生源問題，掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，避免病媒蚊孳生，徹底消除髒亂死角，讓大家都能過個舒適開心的新年。