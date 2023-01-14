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影／圓頭農牧攜手湖小推食農教育 年前拔蘿蔔搶好彩頭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，親子挖到大菜頭，都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，親子挖到大菜頭，都超開心的。記者蔡家蓁／攝影

新年拔菜頭全年好彩頭！農曆春節將屆，圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，現場有超過200多名家長與小朋友報名參加「體驗一日農夫」，參與下田拔菜頭，親子同心協力採收白蘿蔔，滿載而歸的喜悅溢於言表。

為了讓小朋友體驗食農教育，圓頭農牧與金湖國小、庵前村農民合作種植1分地蘿蔔田，利用寒假前夕讓親子共同體驗農作，今天上午就安排「拔蘿蔔體驗」，看到滿滿的蘿蔔田，小朋友都超開心的，還沒等到主持人喊開始，大家就興沖沖的下田拔蘿蔔。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，「教育能夠改變小孩，讓小孩子成長」，教育做得好，可以減少未來社會付出的成本，希望藉由這個親子活動，讓小孩從生活中學習、成長，未來到社會上， 能夠有所貢獻。

薛承琛也說，投入於金門教育慈善公益是圓頭農牧成立的初衷，此次透過舉辦拔菜頭體驗，希望讓國小學童在完善的學校教育之外，能夠多方強化生活教育，並增進親子互動，留下兒時可貴的回憶，同時也在新年前「拔得好彩頭，全年好彩頭」。

據了解，蘿蔔的生長期大概是80天，這次採摘的蘿蔔是大概是78天，是最嫩的時候。今年的蘿蔔盛產，現場也舉辦「蘿蔔王選拔」，選出5個最大的蘿蔔，蘿蔔王重達3公斤多， 薛承琛也致贈雙人火鍋券等好禮。

金湖國小校長陳為信表示，感謝圓頭董事長薛承琛不只是追求食物的源頭、做好食安把關，今天更是要引領小朋友們，尋找心靈的源頭，讓小朋友們 腳踏實地 踩踏著泥土 從揮汗勞動中，享受這甘甜的滋味，也從人與人的互動中，學會感恩和惜福，進而對我們的環境和土地 有所尊重。

圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，圓頭農牧董事長薛承琛表示，未來將會年年來舉辦。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，圓頭農牧董事長薛承琛表示，未來將會年年來舉辦。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，民眾挖到大菜頭，也開心展示。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，民眾挖到大菜頭，也開心展示。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，圓頭農牧董事長薛承琛與挖到「蘿蔔王」的親子合影。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，圓頭農牧董事長薛承琛與挖到「蘿蔔王」的親子合影。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」， 圓頭農牧董事長薛承琛（中）、金湖國小校長陳為信（左）與金湖鎮代表林嘉森三人拿著大菜頭合影。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」， 圓頭農牧董事長薛承琛（中）、金湖國小校長陳為信（左）與金湖鎮代表林嘉森三人拿著大菜頭合影。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，小朋友挖到超大的菜頭，都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，小朋友挖到超大的菜頭，都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，親子在現場忙著挖蘿蔔，不亦樂乎。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧今天舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，親子在現場忙著挖蘿蔔，不亦樂乎。記者蔡家蓁／攝影

親子 食農教育

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