高雄大林蒲6里長不甘被誣指遭「摸頭」 中油七接說明會爆口角

中油今在高雄鳳林國中召開俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站環境影響說明會，接近尾聲時因大林蒲遷村促進理事長黃琨育提及沿海六里里長在中油氣爆案後被摸頭，隨後幾名非在地的民團人士又贊聲要「罷免」里長，引發口角埋下嫌隙，在場里長不甘受辱，氣到爆粗口，且從場內追罵到場外，所幸被警方架開，避掉一場肢體衝突。

中油今早針對七接問題召開說明會，到場民眾輪番上陣表達質疑與反對，一致認為，大林蒲遷村前都不該再有對居民生命、健康有危害風險的建設推進，大林蒲人不是次等公民。

會議進行至中後段，大林蒲遷村促進會理事長黃琨育表示反對意見後，痛斥中油最大的問題的「怠惰」且傲慢，批去年10月中油廠爆炸案至今不說明，市長陳其邁也默不作聲，只找幾個地方頭人「摸頭」。

語畢馬上遭鳳興里長洪富賢等里長反擊，認為被冤屈，怒要提告，但現場幾名外地前來聲援的民團人士應和黃，喊要罷免里長，雙方爆第一波口角。，

沒想到會後，在場六名里長怒氣難消，氣得罵黃「偏離主題」，不聚焦，更指喊要罷免里長的民團人士根本不是在地人，憑什揚言罷免。鳳林里長張校銘說，他當選還沒滿月，今天會中沒能輪到發表意見，就被人喊要罷免，對方一定要說清楚講明白！

「我一定要告」，洪富賢說，上次中油氣爆，他們六里長冒被生命危險進廠了解狀況，盡力守護地方，事後卻被傳出被中油「搓掉」，里長可以被人這麼誣賴、侮辱嗎？「這口氣我吞不下去」。