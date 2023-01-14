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高市小年夜加強清運 大年初一到初三不收垃圾
農曆新年即將到來，各家都在大掃除除舊佈新，高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，現場還有二手商品愛心義賣及資源回收循環新政策宣導，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」，讓大家都能過個舒適開心的新年。
高雄市環保局表示，今年配合民眾年終大掃除、除舊佈新的習慣，從今天起至1月20日訂為「環境清潔週」，宣導市民朋友把握過年前加強居家環境清潔，環保局將從今天起到除夕以及25日初四當天加強清運工作，共計9天，1月22(初一)至1月24日(初三)為各區清潔隊春節休息時間，暫停清運垃圾，請市民勿將家中廢棄物任意丟棄，另外如家中有大型廢棄物、廢傢俱等需要清運時，請提前聯繫環保局各區清潔隊進行清理工作，並配合垃圾分類資源回收工作，以擴大成效，春節加強清運期間，請市民注意清潔隊清運時間，切勿隨意將垃圾包棄置或放置巷弄街道，以維持街道市容觀瞻，達成「家園拚乾淨 兔年雄福氣」的新年目標，一起歡喜過好年。
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