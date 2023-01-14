快訊

大甲鎮瀾宮今年除夕恢復搶頭香！前3名信徒可抱回不同尺寸「金媽祖」

黨內逼宮悶燒、在野黨火上加油 蔡蘇體制崩盤綠內亂加劇

學測英文解答出爐！植物肉入題、作文好下手 「考題佛系」有鑑別度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市小年夜加強清運 大年初一到初三不收垃圾

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿（右三）帶領小朋友一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿（右三）帶領小朋友一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影

農曆新年即將到來，各家都在大掃除除舊佈新，高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，現場還有二手商品愛心義賣及資源回收循環新政策宣導，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」，讓大家都能過個舒適開心的新年。

高雄市環保局表示，今年配合民眾年終大掃除、除舊佈新的習慣，從今天起至1月20日訂為「環境清潔週」，宣導市民朋友把握過年前加強居家環境清潔，環保局將從今天起到除夕以及25日初四當天加強清運工作，共計9天，1月22(初一)至1月24日(初三)為各區清潔隊春節休息時間，暫停清運垃圾，請市民勿將家中廢棄物任意丟棄，另外如家中有大型廢棄物、廢傢俱等需要清運時，請提前聯繫環保局各區清潔隊進行清理工作，並配合垃圾分類資源回收工作，以擴大成效，春節加強清運期間，請市民注意清潔隊清運時間，切勿隨意將垃圾包棄置或放置巷弄街道，以維持街道市容觀瞻，達成「家園拚乾淨 兔年雄福氣」的新年目標，一起歡喜過好年。

高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，邀請人氣女僕團體宣誓將高雄的市容清掃乾淨。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，邀請人氣女僕團體宣誓將高雄的市容清掃乾淨。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿（左三）也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿（左三）也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影
高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，環保局長張瑞琿也帶領清潔隊同仁、環保志工以及市民朋友，一起捲起袖子拿起掃把，將高雄的市容清掃乾淨，共同宣誓「家園拚乾淨 兔年雄福氣」。記者劉學聖／攝影

兔年

延伸閱讀

雲林縣垃圾收到「這一天」 20鄉鎮春假出勤表一次看

竹市展演中心工地挖出500噸廢棄物 最新工程進度曝光

竹市這公共工程曾挖出500噸廢棄物 高虹安：相信非個案

過年前台東市免費清運大型家具 每戶1次須預約

相關新聞

高雄前鎮漁港改造 10億變80億

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，啟用超過50年，設備老舊，改造經費從10億提高到50億，再追加至80億，園區多項工程採「...

高雄大林蒲6里長不甘被誣指遭「摸頭」 中油七接說明會爆口角

中油今在高雄鳳林國中召開俗稱「七接」的洲際液化天然氣接收站環境影響說明會，接近尾聲時因大林蒲遷村促進理事長黃琨育提及沿海...

高市小年夜加強清運 大年初一到初三不收垃圾

農曆新年即將到來，各家都在大掃除除舊佈新，高雄市環保局今天上午在凹子底森林公園辦理「112年環境清潔週誓師宣導活動」，現...

全國首間米食環境教育場域揭牌 春遊到關山米國學校

全國首間以「米食」作為環境教育主題場域的台東縣關山鎮農會米國學校「環境教育設施場域」昨揭牌啟用，未來將帶動當地產業的經濟...

涉虛偽陪選 蔡燕明完成宣誓就任烏坵鄉長

涉嫌虛偽陪選遭金門地檢署提起當選無效之訴的金門縣烏坵鄉鄉長當選人蔡燕明，已在昨天宣誓就職。金門地檢署表示，當選無效須二審...

影／關山千人拔蘿蔔！人潮瞬間湧入擋也擋不住

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，上千群眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，主持人還來不及倒數開拔，眾人已像潮水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。