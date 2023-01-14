全國首間米食環境教育場域揭牌 春遊到關山米國學校

全國首間以「米食」作為環境教育主題場域的台東縣關山鎮農會米國學校「環境教育設施場域」昨揭牌啟用，未來將帶動當地產業的經濟發展，更是闔家皆宜的教育場址，春節期間也不打烊。

環保局長郭建成說，關山米國學校不僅是繼台南農會走馬瀨農場及彰化縣農會東勢林場遊樂區，全台第3間由農會取得認證的場域，也是台東第7間環境教育場域，不僅顧及在地發展，更致力於實現永續生活的願景。

關山鎮農會致力於農業永續傳承及米食文化產品，以閒置的穀倉建置米國學校，設計有趣的「米食文化」的環境教育課程，讓遊客用五感體驗稻米，從摸米、吃米、聽米、賞米，了解稻米在文化、產業、經濟為在地的貢獻，並學習綠色飲食的觀念，在日常飲食中珍惜盤中飧，並優先購買國產在地的稻米，以減少碳足跡的產生。

環保局表示，米國學校除了規畫「愛稻一生」及「米食文化」兩大環教課程方案，同時致力於培訓當地老人、新住民的第二專長，讓他們獲得平等工作的機會，並持續開發不同的新教案，例如拔蘿蔔活動、與澎湖漁會、臺灣鯛協會合作舉辦的廚藝教室，吸引更多人學習低碳飲食的精隨。

另在新春期間米國學校不打烊，「米食文化的經典課程」透過網路即能馬上預約，初一至初十每日開放2場次，新春周帶你體驗製米流程，更可將親手裝的米罐帶回家，歡迎民眾踴躍線上報名(https://reurl.cc/VRb5Z6)，一起體驗農村傳承米食的熱情，品味米鄉的動人風景。