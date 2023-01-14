影／關山千人拔蘿蔔！人潮瞬間湧入擋也擋不住

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，上千群眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，主持人還來不及倒數開拔，眾人已像潮水般湧入田中、擋也擋不住，家人朋友各聚一方蹲下拔蘿蔔、去葉裝袋，無論拔多少都能帶回家，個個開心大豐收。

台東縣關山鎮長彭成豐表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了12年，當時是因2期稻作豐收後農閒時嘗試辦理，一年比一年盛大，不僅成為關山最具特色活動，也是許多親子假期最棒的體驗活動，成功打響關山金茭蘿蔔品牌。

彭成豐說，縣長饒慶鈴也認為關山拔蘿蔔極具特色，鼓勵擴大舉辦，他已決定明年擴大舉辦、不只辦一天，要加入農事體驗、焢窯活動，帶著親子在農田裡玩遊戲，不只帶的大家體驗農村也融入、享受關山美景。

「蘿蔔大豐收！」關山鎮民吳秀琴扛一大袋蘿蔔表示，每年都會來拔蘿蔔，過去都只有醃蘿蔔，今年決定除拔一般蘿蔔，還收集一些特殊形狀蘿蔔，作為家庭擺飾、代表好彩頭。