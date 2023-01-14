快訊

112學測英文／作文考表情符號、閱讀跨地理學科 考生開心：難易度可給笑臉

郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

北北高萬用副手 李四川談曾有「沒制度也沒規矩」施政

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／關山千人拔蘿蔔！人潮瞬間湧入擋也擋不住

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
拔蘿蔔活動已經成為關山鎮重要親子活動。記者卜敏正／攝影
拔蘿蔔活動已經成為關山鎮重要親子活動。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，上千群眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，主持人還來不及倒數開拔，眾人已像潮水般湧入田中、擋也擋不住，家人朋友各聚一方蹲下拔蘿蔔、去葉裝袋，無論拔多少都能帶回家，個個開心大豐收。

台東縣關山鎮長彭成豐表示，「關山千人蘿蔔季」至今已經辦了12年，當時是因2期稻作豐收後農閒時嘗試辦理，一年比一年盛大，不僅成為關山最具特色活動，也是許多親子假期最棒的體驗活動，成功打響關山金茭蘿蔔品牌。

彭成豐說，縣長饒慶鈴也認為關山拔蘿蔔極具特色，鼓勵擴大舉辦，他已決定明年擴大舉辦、不只辦一天，要加入農事體驗、焢窯活動，帶著親子在農田裡玩遊戲，不只帶的大家體驗農村也融入、享受關山美景。

「蘿蔔大豐收！」關山鎮民吳秀琴扛一大袋蘿蔔表示，每年都會來拔蘿蔔，過去都只有醃蘿蔔，今年決定除拔一般蘿蔔，還收集一些特殊形狀蘿蔔，作為家庭擺飾、代表好彩頭。

關山蘿蔔產業經過多年推廣，已經相當成熟，所種蘿蔔不只可做蘿蔔糕、菜䔕，葉子也可作為綠肥，中央客委會、原民會以及台東縣政府都相當支持、協助推動，地方也成立蘿蔔銀行，銷售、製作蘿蔔產品，帶動地方食品和包裝產業。

蘿蔔已經成為關山特色產業。記者卜敏正／攝影
蘿蔔已經成為關山特色產業。記者卜敏正／攝影
關山鎮長彭成豐（右）表示，明年拔蘿蔔活動將擴大辦理。記者卜敏正／攝影
關山鎮長彭成豐（右）表示，明年拔蘿蔔活動將擴大辦理。記者卜敏正／攝影
上千民眾今天到關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
上千民眾今天到關山拔蘿蔔。記者卜敏正／攝影
民眾拔蘿蔔大豐收。記者卜敏正／攝影
民眾拔蘿蔔大豐收。記者卜敏正／攝影
民眾拔蘿蔔大豐收。記者卜敏正／攝影
民眾拔蘿蔔大豐收。記者卜敏正／攝影

台東 親子 饒慶鈴

延伸閱讀

高市國小學童自栽白蘿蔔義賣 提議所得助弱勢、幫浪浪

草屯14日辦拔蘿蔔活動 公所警告偷採者將報案

影／千人下田拔蘿蔔！雲林農民休耕期種蘿蔔 造福村里

有片｜低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬

相關新聞

高雄前鎮漁港改造 10億變80億

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，啟用超過50年，設備老舊，改造經費從10億提高到50億，再追加至80億，園區多項工程採「...

全國首間米食環境教育場域揭牌 春遊到關山米國學校

全國首間以「米食」作為環境教育主題場域的台東縣關山鎮農會米國學校「環境教育設施場域」昨揭牌啟用，未來將帶動當地產業的經濟...

涉虛偽陪選 蔡燕明完成宣誓就任烏坵鄉長

涉嫌虛偽陪選遭金門地檢署提起當選無效之訴的金門縣烏坵鄉鄉長當選人蔡燕明，已在昨天宣誓就職。金門地檢署表示，當選無效須二審...

影／關山千人拔蘿蔔！人潮瞬間湧入擋也擋不住

台東縣關山鎮「千人拔蘿蔔」活動今天上午登場，上千群眾湧入關山鎮德高里、圍在蘿蔔田旁，主持人還來不及倒數開拔，眾人已像潮水...

高市圖「Nice兔meet you」春節活動 市集禮袋迎好運

高雄市立圖書館在金兔年舉辦「Nice兔meet you！」系列春節活動，即日起在高市圖總館3樓展出兔年主題書展，1月28...

除厄迎新總動員 屏東33鄉鎮市公所環境清潔週開跑

下禮拜就是春節假期，家戶預備除舊佈新喜迎兔年，屏東縣清潔週於今由縣長周春米、市長周佳琪及環保局長顏幸苑等人，與縣民齊呼「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。