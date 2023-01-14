高市圖「Nice兔meet you」春節活動 市集禮袋迎好運

高雄市立圖書館在金兔年舉辦「Nice兔meet you！」系列春節活動，即日起在高市圖總館3樓展出兔年主題書展，1月28、29日在總館及文創會館的相連草地上加開新春開市市集，邀請在地美食、文創手作店家及藝術表演團體，在閱讀氛圍中陪民眾展開精彩豐富的金兔年。

高市圖文創會館去年正式啟用，1月22日至31日高市圖推出「兔年好雞運」快閃新春活動，凡是至承億酒店營業商家消費，持當日該消費發票不限金額或是電影票根，至總館B1F、3F或4F借閱５本書籍或視聽資料，並至總館3F七號櫃檯出示發票及借閱證明，即可兌換限量奧樂雞閱讀袋一個，每日限量50名，歡迎讀者手刀快搶。

1月28日、29日也就是農曆初七、初八，高市圖與市民一同開市，在總館及文創會館中間草地上舉辦新春市集，以樂活的閱讀方式過新年。市集邀請高雄在地市集「雄店」操刀，以文創手作及在地美食為主，並準備多場「DIY手作創作」供民眾體驗，還有街頭藝人演唱及肢體藝術表演等活動。

高市圖表示，以往新春期間最受歡迎的線上問答活動，也將於1月22日至1月29日登場，讀者到高市圖借閱滿3冊即能參加「集字闖關活動」，只要於活動時間內用手機掃描活動QR Code，回答高市圖相關問題並成功連線，就能參加抽獎。活動大獎有咖啡機、護眼檯燈、行動電源等好禮，還有多重精美小禮，希望將新年好運透過閱讀傳送給讀者，讓知識及樂趣大豐收。