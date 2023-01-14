除厄迎新總動員 屏東33鄉鎮市公所環境清潔週開跑

下禮拜就是春節假期，家戶預備除舊佈新喜迎兔年，屏東縣清潔週於今由縣長周春米、市長周佳琪及環保局長顏幸苑等人，與縣民齊呼「除舊佈新迎兔年，家戶清淨好過年」，一同宣誓展開環境清潔週活動，號召全縣一同清理環境，去除厄運迎接嶄新一年。

農曆年前各縣市都會配合國家清潔週舉辦掃街活動，屏東縣從今天開始到小年夜，全縣33個鄉鎮市公所，貢獻己力將市容煥然一新。今在屏東縣立體育館前廣場舉辦首場掃街行動，現場聚集9個里，600多位里民、志工前來參與，大家穿戴手套、拿掃具，在屏東公園四周及勝利新村等地進行掃街。

縣長周春米表示，乾淨環境，人人有責，縣府往年於春節前夕均舉辦歲末年終掃街活動，讓縣民能在乾淨舒適的環境迎接未來，而屏東燈節、熱博等活動每年吸引大量走春觀光的旅客，為盡地主之誼，「大家together」，展現屏東好山好水最美風貌。