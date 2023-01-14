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柴山烏龍路標中英文指向相反 網友：是給猴子看的嗎？

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
網友Po上中英文指示相反的路標，質疑是「外國人不友善指標」。圖／翻攝自臉書社群「路上觀察學院」
網友Po上中英文指示相反的路標，質疑是「外國人不友善指標」。圖／翻攝自臉書社群「路上觀察學院」

網友在臉書「路上觀察學院」Po中山大學往文學路方向的路牌指標，向左箭頭往市區、向右箭頭往柴山，下方的英文卻相反，提醒是「對外國人不友善指標」。臉友搞笑回應：這是給猴子看的啦，柴山算是猴子的市區！中山大學表示，已立即修正並請廠商重新製作更新。

這只烏龍指標引發討論，大概是想測試猴子到底是看中文還是看英文。網友說，對猴子來說，柴山是downtown；對市區的8+9猴子來說，整個市區就是他們的柴山。其實邏輯通的，因為柴山downtown住了很多猴子，算是猴子市區。也有人鳴不平，讓人走錯路不是沒原因！想下山吃飯，結果只看到猴子。

高雄市交通局指出，因號誌設立處地權為校園內道路，由中山大學負責。

中山大學表示，因去年指示牌面汙損重製，廠商施作後學校疏漏未核對標示方向，造成民眾不便，昨天立即修正，並請廠商重新製作告示牌，預計下周一更新。

猴子 中山大學

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