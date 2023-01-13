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影╱屏東燈節今晚點燈 周春米邀大家白天來熱博晚上來賞燈

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節今點燈，縣民公園燈區「水中晶石」。記者劉星君／攝影
屏東燈節今點燈，縣民公園燈區「水中晶石」。記者劉星君／攝影

2023屏東燈節今天晚間在縣民公園點燈，揭開為期47天的璀璨歡樂，縣長周春米說，2023年一開春屏東熱鬧滾滾，白天有屏東熱博農業博覽會，晚上有屏東燈節，適合闔家出遊，是年節賞燈走春的首選，「歡迎來屏東，我們準備好了」！

今晚點燈儀式由「FOCA福爾摩沙馬戲團」熱鬧開場，周春米帶領與會來賓按下啟動鈕，主燈「南境之光」隨即以一段華麗巴洛克燈光展演搭配交響樂曲，讓人彷彿置身凡爾賽宮花園。接著一群可愛小白兔們與周春米一起開箱縣民公園燈飾，從神祕莫測「地坑」再到浪漫的玫瑰牆，最後搭上充滿童趣遊園小火車，水面上同時布置大面積光環境，為縣民公園增添繽紛色彩。

屏東燈節點燈在縣民公園主燈「南境之光」前舉辦，中午就陸續有民眾湧入，今年「光光兔」小提燈超可愛搶手，吸引民眾大排長龍等待領取小提燈，為燈節帶來超高人氣。

周春米說，屏東從2019台灣燈會令人驚豔，縣府團隊合作，不論建設或活動建立屏東品牌知名度，今年屏東燈節再度展現屏東軟實力，結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規畫三大燈區，43座創意燈飾帶來豐富視覺饗宴，感受屏東的文化活力。

縣民公園燈區以「華麗巴洛克」為主題，與藝術家合作，結合創意及美學，具藝術與設計感，高達15公尺、長50公尺的主燈「南境之光」，融入屏東的落山風、太陽、海洋與魯凱族圖騰，配上交響樂營造七彩燈光秀，周圍場域以鬱金香布置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍。

方便民眾賞燈，縣府提供免費接駁車措施，串聯三大燈區，燈節期間每天下午5點至10點，每10到20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（勞青處辦公大樓前）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，初二到初四及228連假期間推出雙層巴士遊燈趣。

縣民公園幅員廣大，縣府安排遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。最受歡迎「光光兔」小提燈，1月16日起發放，全縣6個旅服中心，屏東火車站、潮州火車站、海口看海美術館、恆春轉運站、水門轉運站、孫立人行館，及東港家庭福利服務中心，還有燈區服務台（復興公園及縣民公園）等。

屏東燈節今點燈，縣民公園燈區主燈「南境之光」，縣長周春米（中）與縣議員們一起點燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今點燈，縣民公園燈區主燈「南境之光」，縣長周春米（中）與縣議員們一起點燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚登場，縣長周春米（後排中）與縣議員們、學童們在縣民公園燈區主燈「南境之光」點燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚登場，縣長周春米（後排中）與縣議員們、學童們在縣民公園燈區主燈「南境之光」點燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣長周春米拿著最夯的今年提燈光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣長周春米拿著最夯的今年提燈光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣民公園及園區內殺蛇溪沿岸，以「巴洛克藝術」為主題，結合創意與美學，透過不同光影藝術裝置，打造一場華麗的感官饗宴。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣民公園及園區內殺蛇溪沿岸，以「巴洛克藝術」為主題，結合創意與美學，透過不同光影藝術裝置，打造一場華麗的感官饗宴。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣長周春米（右二）與學童們一起搭乘遊園專車賞燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚點燈，縣長周春米（右二）與學童們一起搭乘遊園專車賞燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚登場，縣民公園燈區主燈「南境之光」點燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節今晚登場，縣民公園燈區主燈「南境之光」點燈。記者劉星君／攝影

屏東 周春米 洛克

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