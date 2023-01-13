高雄迎熊本近60人訪團 盼重啟直航促進交流

高雄市長陳其邁今天迎接日本熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史共同率領的近60人訪團。高雄和熊本都將迎接台積電設廠，雙方盼重啟直航，加深台日交流、促進友好合作。

蒲島郁夫、大西一史今天偕同熊本縣議會議長溝口幸治、熊本市議會議長原亨，以及日本企業、觀光旅遊、農產及媒體等產業代表，共近60人訪團，到高雄市政府拜會陳其邁，陳其邁也率領市府團隊迎接國境解封以來最大規模訪團。

陳其邁致詞表示，台日情誼即使面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續加深，非常感謝日本在台灣疫情嚴峻時捐贈疫苗，助度過難關，蒲島也屢次在高雄發生重大事件時即時伸出援手，雙方患難見真情，見證台日友好。

陳其邁說，熊本和高雄這5年來歷經疫情及不同的困難挑戰，都一起分享城市治理、觀光經濟發展經驗，在合作上有豐富進展。目前雙方都積極推動產業轉型，著重半導體科技產業鏈發展、將迎接台積電設廠，未來在產業和各領域都會有更多元的合作機會。

蒲島表示，熊本縣自從與高雄自2013年締結國際交流備忘錄、於2017年簽署友好交流協定以來，經歷了地震、豪雨等天災衝擊，都有以高雄市為首、來自台灣的幫助與捐款，見證雙方情誼深厚。如今熊本逐漸從震災後復甦，盼熊本－高雄直航能盡早恢復，加深彼此合作。

大西則指出，在台積電進駐後，盼更能加深與高雄之間的產業與人才交流，促進友好合作，也邀請陳其邁到訪熊本市，親自看看熊本城天守閣、體驗熊本風貌。

雙方在會中互相致贈禮物。蒲島說，熊本縣大學生製作了「熊本熊」與「高雄熊」為主題的締盟5週年LOGO，紀念雙方情誼；陳其邁則準備由高雄在地藝術家阿卜極，以漢字「絆」為主題創作的匾額，呼應台日之間、高雄與熊本之間的情感。

高雄市政府新聞資料指出，今天雙方在活動中提出聯合簡報，分享歷年交流成果，盼未來半導體和產業轉型串起雙方更緊密商業及人才交流，持續相互學習，並加深新世代青年交流，傳承台日友好情誼。晚上陳其邁也與高雄市議會議長康裕成，一同以在地美食招待訪團，並有「熊本熊」及「高雄熊」同台演出。