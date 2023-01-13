全球投資基金ISQ 評估投資高雄綠能長照10億美元

全球頂尖基礎建設投資基金ISQ人員昨天拜會高雄市長陳其邁，針對高雄綠能、再生水、太陽光電及長照等產業發展現況交流，並透露高雄可望成為ISQ下個10億美元的投資地點。

陳其邁昨天對ISQ投資高雄規劃表達歡迎與感謝，指派副市長羅達生擔任窗口統籌，全力配合投資進行。他表示，美中貿易戰、俄烏戰爭等國際情勢發展推動國際經濟加速轉型，高雄早期以石化等重工業為基礎發展，他上任後推動產業轉型，以台積電進駐的楠梓產業園區為樞紐，打造南部半導體S廊帶，從IC設計、製造與封測產業鏈，串聯最有價值的兆元產業聚落。

高市府今天新聞稿表示，ISQ（I Squared Capital)合夥人沈琛華及營運顧問杜諾惠（Tom Donohue Jr.）.昨拜會市府。杜諾惠提及ISQ在台灣已有綠能、長照、區域型數據中心等投資專案進行，設有在地專業投資團隊，目前規劃在台灣再投資10億美元，帶動在地成長與發展。最快4至6週將有初步規劃結果，屆時將再拜會市府說明。

陪同出席的美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美台商業協會致力推動美國與台灣間的經濟合作，期待未來能有更多的經濟合作機會在高雄落實。這次偕同旗下會員ISQ高層來訪高雄，希望雙方能在投資議題上很快就能有具體成果，為高雄吸引更多投資機會。

依高雄市政府經發局資料，ISQ總部位於美國邁阿密，是全球頂尖專業投資公司，以能源、公共設施、運輸、電信與社會基礎建設等為主要投資標的，範圍涵蓋北美、歐洲、高度發展中的亞洲及拉丁美洲等53個國家，管理資產價值超過300億美元。

ISQ自2017年起在台投資能源、長照等產業，累計投資超過10億美元；現正規劃在高雄尋找綠能、廢轉能、數位基礎建設及長照等領域投資標的，預計再投資10億美元。