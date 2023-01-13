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桃源寶山櫻花綻放5成 花季活動14日開跑

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
桃源區寶山里二集團，是高雄賞櫻熱門去處。圖／寶山社區發展協會提供
桃源區寶山里二集團，是高雄賞櫻熱門去處。圖／寶山社區發展協會提供

桃源區寶山里二集團，是高雄賞櫻熱門去處，每年1月底至3月上旬，超過4種櫻花接續綻放，山林染出一片漸層夢幻粉，假日吸引不少遊客上山。明天花季活動開幕，賞花還能觀看在地原住民表演、逛特色市集，不必非日本就能享受櫻花季

寶山社區發展協會表示，今年櫻花季由河野櫻揭開序幕，目前已約有5成綻放。桃源區櫻花種植最密集的區域，在寶山與二集團之間，林道兩旁都有不少山櫻，且櫻花種類豐富，山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻接續綻放，寶山假日市集和寶山國小有少數山櫻，櫻花公園有大批河津櫻。

寶山社區發展協會理事長林武雄說，除了賞櫻，還可以逛寶山假日市集、櫻花公園市集，也能和寶山社區發展協會預約部落風味餐、部落與步道導覽、洗愛玉體驗等。這周六花季開幕，邀請在地表演團體野百合、寶山國小等，帶來精彩舞蹈及原民組曲，民眾可以品嘗原住民風味餐，一面觀賞布農族歌舞，來趟高雄原鄉輕旅行。

高雄市原民會主委阿布斯表示，每年1月桃源區寶山里都會舉辦櫻花季，是高雄地區賞櫻首選地點，不用到日本就能看到群櫻綻放的畫面。花季活動安排原住民特色市集，民眾可以享用原民傳統美食烤豬、吉拿富，以及桃源最有名的愛玉。

寶山社區發展協會加碼建議，來到桃源區，除了賞櫻，也可以到原住民文物館走走，館內主要展示布農族及拉阿魯哇族的文物、影像、器物等典藏品，也可以到如同人間仙境的藤枝森林遊樂區，享受森林浴，歡迎民眾來桃源區賞櫻花，享受美麗的世外「桃源」。

寶山社區發展協會表示，今年櫻花季由河野櫻揭開序幕，目前已約有5成綻放。圖／寶山社區發展協會提供
寶山社區發展協會表示，今年櫻花季由河野櫻揭開序幕，目前已約有5成綻放。圖／寶山社區發展協會提供
高雄桃源寶山，每年1月底至3月上旬，超過4種櫻花接續綻放，山林染出一片漸層夢幻粉。圖／寶山社區發展協會提供
高雄桃源寶山，每年1月底至3月上旬，超過4種櫻花接續綻放，山林染出一片漸層夢幻粉。圖／寶山社區發展協會提供

櫻花季 賞櫻 原住民

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