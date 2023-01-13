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高雄「公車式小黃」預約到家接送 居民：長輩不用冒險駕車

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線，去年11月18日起試營運，廣受地方民眾好評。圖／高雄市區監理所提供
「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線，去年11月18日起試營運，廣受地方民眾好評。圖／高雄市區監理所提供

公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」杉林線今通車，杉林區民眾可預約車班接駁，時間、路線彈性，司機直接抵達家門口。去年11月18日試營運，廣受地方民眾好評，近2個月累積載送340趟次、1100人次搭乘，載運量比預期多出1倍以上。

「公車式小黃2.0-幸福共享高雄GO」美濃現在去年1月通車，參考美濃經驗，目前杉林線由高雄客運提供2輛車、獅山社區發展協會提供1輛車，共計3輛車供居民預約搭乘。高雄市交通局表示，後續會依需求擴充車輛，現在先讓居民習慣這項服務。另外，目前「公車式小黃2.0」杉林線，尚未規畫無障礙設施，將視民眾搭乘情形，滾動調整。

高雄市交通局說，目前這項服務以回應地方民眾生活需求為主，客群以長輩、學生為主，中壯年大部分都有自己的交通工具，對公車式小黃的服務需求少；預約身分沒有明確限制，遊客也可以預約，但若遊客需求與在地民眾需求衝突，會以在地民眾優先。

搭乘公車式小黃，須至少在搭車前一天下午5點前預約，可以撥打免費服務專線0800-660-696，或使用LINE，或至在地需求通報據點詢問，包含區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站、社區關懷據點、部分宮廟，都能提供協助，專人受理時間在平日上午8點30分至下午5點。

乘客達2人就會發車，預約完成會通知，車輛將在指定時間抵達指定位置，包含家裡、學校、醫院、市場，都能抵達接駁。

預約多久之後的車班目前沒限制，高市交通局表示，目前居民搭車多無計畫性需求，只有學生長期、定點的上下課需求較為特殊，可以提前預約整學期的接駁服務，遇臨時狀況無法搭乘再取消即可。

「公車式小黃2.0」目的為補足傳統定時、定點公共運輸的不足，提供更加彈性的車班時間與範圍。避免便利的交通服務遭濫用，目前設有停權機制，預約車班無故爽約達5次，將禁止使用服務1個月。但高市交通局表示，目前美濃、杉林使用這項服務的民眾，行程變動都會提前告知，尚未有停權案例。

杉林區長劉德旺表示，「公車式小黃2.0」在地方反應很好，居民盼望偏鄉交通機能改善已久，長輩不必冒險騎、開車上路，也不會移動受限；學生有專車接送上下學，少去舟車轉徙，安全有保障，家長更放心。

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