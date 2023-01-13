柯志恩買車了！ 新車上路第一站是去這裡吃海鮮

參選高雄市長失利的柯志恩決定繼續在高雄蹲點，歷時月餘，今天終於搞定代步工具，她開著新車上路，第一站就是去梓官蚵仔寮漁港吃澎湃海鮮料理。柯志恩說，這台愛車在未來4年將會陪伴她走遍高雄各大角落，可能任何時間地方都會與她相遇。

柯志恩選後定居高雄，在各地找尋適合地點準備買房子，不過她日前也曾說過，買房之前會先買車，這件事情今天終於完成了。

今天下午柯志恩在臉書秀出她新入手的藍色Volvo轎車，網友立即回應「好美、好帥的車」，也有人祝她要「一步一腳印，走遍高雄，深耕高雄」。