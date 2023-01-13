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柯志恩買車了！ 新車上路第一站是去這裡吃海鮮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩買的新車是藍色Volvo轎車，今天交車。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩買的新車是藍色Volvo轎車，今天交車。圖／取自柯志恩臉書

參選高雄市長失利的柯志恩決定繼續在高雄蹲點，歷時月餘，今天終於搞定代步工具，她開著新車上路，第一站就是去梓官蚵仔寮漁港吃澎湃海鮮料理。柯志恩說，這台愛車在未來4年將會陪伴她走遍高雄各大角落，可能任何時間地方都會與她相遇。

柯志恩選後定居高雄，在各地找尋適合地點準備買房子，不過她日前也曾說過，買房之前會先買車，這件事情今天終於完成了。

今天下午柯志恩在臉書秀出她新入手的藍色Volvo轎車，網友立即回應「好美、好帥的車」，也有人祝她要「一步一腳印，走遍高雄，深耕高雄」。

柯志恩說，這輛車是她年前在高雄訂的車，今天終於可以交車上路，第一站先去蚵仔寮漁港，因為當初她去漁港拜票，現場人聲鼎沸，還有滿桌澎湃海鮮，不過當時忙著拜票無暇享受，現在終於有時間可以放鬆心情，開新車好好享受這樣的美食與美景。

柯志恩買新車，要開始在高雄各地趴趴走。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩買新車，要開始在高雄各地趴趴走。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩買新車後，她開車上路的第一站是去蚵仔寮漁港吃海鮮。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩買新車後，她開車上路的第一站是去蚵仔寮漁港吃海鮮。圖／取自柯志恩臉書

柯志恩 海鮮 拜票

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