金門縣長陳福海人事佈局第2波出爐 3首長1月16日正式上任

金門縣長陳福海在上月底就任，今天公布第二波人事，此次新任首長計有3位，縣屬港務處長由許嘉興出任、金門縣立體育場長由林蔚尚出任、金門日報社長由陳榮昌出任，3人將於1月16日走馬上任。

金門縣府人事室今天中午發布人事消息，公布共有3位新任首長，當中縣港務處處長由許嘉興出任，許嘉興現年48歲，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。

縣立體育場場長由林蔚尚出任。林蔚尚現年45歲，台灣警察專科學校消防學系畢業，曾任本縣消防局隊員、辦事員、縣大同之家事務員、縣府觀光處科員、金湖鎮公所課長等職務。

此外，金門日報社長一職，則由陳榮昌出任。陳榮昌現年59歲，國立政治大學東亞研究所碩士畢業，曾任金門日報社記者、採訪主任、總編輯、行政院國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處輔導員、金門縣政府行政處副處長及本縣文化局科長等職務。

值得一提的是，陳榮昌是金門日報記者出身，歷任多項幹部職缺在報社的履歷完整，不少報社同仁對於他榮升回報社都寄予厚望，希望他能帶來新變革；此外，他曾獲得浯島文學獎、時報文學獎，是金門著名才子，曾著有「醉戀金門｣、「金門金女人－浯島女性臉譜書寫」等多本書籍。