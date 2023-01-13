快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣長陳福海人事佈局第2波出爐 3首長1月16日正式上任

聯合報／ 記者蔡家蓁/金門即時報導
陳福海人事佈局第二波，縣立體育場場長將由現年45歲的林蔚尚（右一）出任。圖／讀者提供
陳福海人事佈局第二波，縣立體育場場長將由現年45歲的林蔚尚（右一）出任。圖／讀者提供

金門縣長陳福海在上月底就任，今天公布第二波人事，此次新任首長計有3位，縣屬港務處長由許嘉興出任、金門縣立體育場長由林蔚尚出任、金門日報社長由陳榮昌出任，3人將於1月16日走馬上任。

金門縣府人事室今天中午發布人事消息，公布共有3位新任首長，當中縣港務處處長由許嘉興出任，許嘉興現年48歲，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。

縣立體育場場長由林蔚尚出任。林蔚尚現年45歲，台灣警察專科學校消防學系畢業，曾任本縣消防局隊員、辦事員、縣大同之家事務員、縣府觀光處科員、金湖鎮公所課長等職務。

此外，金門日報社長一職，則由陳榮昌出任。陳榮昌現年59歲，國立政治大學東亞研究所碩士畢業，曾任金門日報社記者、採訪主任、總編輯、行政院國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處輔導員、金門縣政府行政處副處長及本縣文化局科長等職務。

值得一提的是，陳榮昌是金門日報記者出身，歷任多項幹部職缺在報社的履歷完整，不少報社同仁對於他榮升回報社都寄予厚望，希望他能帶來新變革；此外，他曾獲得浯島文學獎、時報文學獎，是金門著名才子，曾著有「醉戀金門｣、「金門金女人－浯島女性臉譜書寫」等多本書籍。

除了3位新任主官外，縣立體育場前場長蔡木川於同日自願退休生效；另，金門日報社前社長陳明伶則於同日調任金門縣文化局科長。

陳福海人事佈局第二波出爐，備受矚目的金門日報社長由在地著名的才子陳榮昌出任。圖／讀者提供
陳福海人事佈局第二波出爐，備受矚目的金門日報社長由在地著名的才子陳榮昌出任。圖／讀者提供

金門 體育 行政院

延伸閱讀

邊境上的異鄉人：金馬離島與「中華民國台灣」的愛恨情仇

金門衛生局辦公房舍老舊 陳福海允諾幫找新家

陳福海走訪金鼎國小 允諾爭取中央預算改善校園環境

金門縣庫相對嚴峻 陳福海：制高點看教育投資

相關新聞

金門縣長陳福海人事佈局第2波出爐 3首長1月16日正式上任

金門縣長陳福海在上月底就任，今天公布第二波人事，此次新任首長計有3位，縣屬港務處長由許嘉興出任、金門縣立體育場長由林蔚尚...

影／蘇貞昌視察屏東鹽埔漁港 周春米盼重大交通建設加速

行政院長蘇貞昌去年4月視察屏東縣鹽埔漁港建設時，東港溪口的居民陳情長年飽受淹水之苦，內政部營建署協助縣府規畫改善方案，由...

勞動部南下高雄春安勞檢 許銘春22字回應內閣改組

勞動部長許銘春今天南下高雄前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查；因該處有近半數移工，她也向工地移工慰問。...

無所事事小海豹迎兔年 穿新衣現身高雄SKM Park

去年在愛河灣展出的「無所事事小海豹」水上大型充氣裝置展現高人氣，為迎接兔年，穿上兔子新衣，現身高雄SKM ParkOut...

「公車式小黃2.0」杉林線今通車 預約達2人即發車

高雄市政府推「公車式小黃2.0」，改善偏鄉交通困境，有別定時定點公車模式，預約接駁讓交通更為彈性自由。「公車式小黃2.0...

賞櫻不用飛日本 高雄桃源寶山櫻花季14日開跑

桃源區寶山里是高雄每年賞櫻熱門去處，櫻花季將於明天開跑，有假日市集、櫻花公園市集和部落、步道導覽等活動，開幕當天還有在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。