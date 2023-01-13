影／蘇貞昌視察屏東鹽埔漁港 周春米盼重大交通建設加速

行政院長蘇貞昌去年4月視察屏東縣鹽埔漁港建設時，東港溪口的居民陳情長年飽受淹水之苦，內政部營建署協助縣府規畫改善方案，由中央前瞻基礎建設計畫補助4.7億元經費，將興建2座抽水站改善現有排水量能，並提高鹽埔大排堤岸高度；蘇貞昌今天重回鹽埔漁港視察時，指示除水患改善和漁港建設外，高屏第二東西向快速道路、高鐵延伸屏東和屏南快速道路等重大交通建設，都要加快腳步執行。

蘇貞昌今天由內政部次長吳堂安、營建署長吳欣修陪同到屏東鹽埔漁港視察，縣長周春米致詞時特別感謝老縣長蘇院長支持醫學中心等級的高榮屏東分院、偏遠部立恆春旅遊醫院重建、高屏第二東西向快速道路、高鐵延伸屏東計畫都已定案，屏南快速道路若不是蘇院長指示重新研究、討論，現在已進行可行性評估、路廊也已確定，若不是蘇院長的關心，可能還在原地踏步，盼中央加速。

蘇貞昌去年4月視察屏東縣鹽埔漁港時，東港溪口的新園鄉居民陳情長年飽受水患之苦；吳堂安簡報時說，豎埔漁港都市計畫區的共和村和鹽埔村，位於東港溪和高屏溪出海口交會處，受潮夕影響，每逢大潮時東港溪與五房排水幹管的水位變高，外水倒灌造成淹水，尤其颱風豪雨期間，雨水幹管因外水位升高無法重力排放，加上既有0.2cms抽水排水量不足，周邊淹水更為嚴重。

改善市區積淹水規畫在新園鄉義仁、中正路口的國有地上設3cms抽水站，另在鹽埔大排鹽埔仔橋下游增設6.9cms抽水站，提升整體排洪量，鹽埔大排下游兩側比照五房排水堤岸高度，施作長板樁護岸，以利高水位時能即時抽排，目前1處工程已發包，1處發包中，預定明年底完工，徹底解決水患問題。漁業署說，鹽埔漁港鹽埔泊區的卸魚區工程招標6次均流標，4.8億元的冷鏈流物流中心已完成書圖審議，長期滯港船舶清查25艘，已處理10艘。

蘇貞昌感謝周春米及各級民意代表為地方傳達心聲，才能加快進度；鹽埔漁港區域水患問題，從他參選省議員時即存在，特別請行政院政委兼公共工程委員會主委吳澤成協助一次解決，經費將由中央支應，讓漁港產業升級，吸引大船歸鄉，兼具生產、文化及觀光休閒功能，帶動地方產業發展。