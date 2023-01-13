勞動部南下高雄春安勞檢 許銘春22字回應內閣改組

勞動部長許銘春今天南下高雄前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查；因該處有近半數移工，她也向工地移工慰問。關於各界盛傳行政院長蘇貞昌可能在立法院會期結束後請辭下台，媒體問及此事，許銘春回應，目前仍會做好現階段工作，其他則尊重府院長官決定。

行政院長蘇貞昌今天南下高雄視察前鎮漁港，媒體問及是否在立法院三讀通過總預算案後表態請辭；蘇回應，有關內閣的事情，蔡英文總統已經一再明白說，在立法院會期結束後，會跟外界報告。

關於內閣改組問題，同樣南下高雄實施春安聯合督導檢查的許銘春也被問及此事，許回應，目前仍會做好現階段工作，其他則尊重府院長官決定。

今天許銘春視察完工地，還特地向外籍移工慰問；她致詞時，先用幾句簡單泰語問候；還說每逢佳節倍思親，下周就是台灣的農曆過年，外籍人士來台工作，也特別準備在地特色小吃，來慰勞移工辛苦付出。

相關單位也贈送移工兔子造型的存錢筒、春聯及紅包，讓他們也能感受過年氣氛；許銘春也提醒，若移工有工作問題，及不適應的地方，除向公司反映，也可打勞動部1955專線，會有專人協助解決問題。