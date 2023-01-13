勞動部高雄勞檢 揪興達工程19項違規1處停工罰77萬

高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成；因應歲末，為防趕工釀災，勞動部長許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查；相關單位指出共19項違規，有一處勒令停工，罰鍰共77萬元。高雄市政府強調，要求立即改善，後續也會加強稽核。

春節將至，歲末有許多工程歲修、趕工；為防工安意外，許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查，副市長羅達生等人也陪同前往。

相關人員於上午8時30分及進場稽查，經視察後，許銘春指出，工地共違反19項規定，另有一處勒令停工，罰鍰共77萬元；她強調依據過往經驗，春節期間容易過勞、疏忽而發生危險，尤其興達工程規模相當大，勿心存僥倖，無論工程業主、監造單位或施工廠商，都要帶頭做好，並落實工安。

「台電雖有缺失，但總體仍符合各項勞動要求」副市長羅達生說，關於工程違規及停工事項，會積極要求台電有立即危險的部分要立即改善，市府後續也會加強稽核。

羅還說，高雄近年投資熱絡，有多項工廠建置及營建大樓興建，適逢歲末，難免會有工程趕工，但工安是第一，絕對不能打折。

關於工地缺失，台電南部施工處回應，重大工程若發生任何工安事件，發生都會影響整體工程進度，針對缺失部分也會同步要求立即改善。

台電工程單位簡報指，興達計畫自2020年12月主設備開工至今，未曾發生過重大職災事件，目前進度為49.4%；工程規模包過興建1至3機共三部複循環發電機組設備及廠房等相關設施。