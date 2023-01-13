勞動部高雄勞檢 揪興達工程19項違規1處停工罰77萬
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成；因應歲末，為防趕工釀災，勞動部長許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查；相關單位指出共19項違規，有一處勒令停工，罰鍰共77萬元。高雄市政府強調，要求立即改善，後續也會加強稽核。
春節將至，歲末有許多工程歲修、趕工；為防工安意外，許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查，副市長羅達生等人也陪同前往。
相關人員於上午8時30分及進場稽查，經視察後，許銘春指出，工地共違反19項規定，另有一處勒令停工，罰鍰共77萬元；她強調依據過往經驗，春節期間容易過勞、疏忽而發生危險，尤其興達工程規模相當大，勿心存僥倖，無論工程業主、監造單位或施工廠商，都要帶頭做好，並落實工安。
「台電雖有缺失，但總體仍符合各項勞動要求」副市長羅達生說，關於工程違規及停工事項，會積極要求台電有立即危險的部分要立即改善，市府後續也會加強稽核。
羅還說，高雄近年投資熱絡，有多項工廠建置及營建大樓興建，適逢歲末，難免會有工程趕工，但工安是第一，絕對不能打折。
關於工地缺失，台電南部施工處回應，重大工程若發生任何工安事件，發生都會影響整體工程進度，針對缺失部分也會同步要求立即改善。
台電工程單位簡報指，興達計畫自2020年12月主設備開工至今，未曾發生過重大職災事件，目前進度為49.4%；工程規模包過興建1至3機共三部複循環發電機組設備及廠房等相關設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言