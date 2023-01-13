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勞動部高雄勞檢 揪興達工程19項違規1處停工罰77萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影

高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成；因應歲末，為防趕工釀災，勞動部長許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查；相關單位指出共19項違規，有一處勒令停工，罰鍰共77萬元。高雄市政府強調，要求立即改善，後續也會加強稽核。

春節將至，歲末有許多工程歲修、趕工；為防工安意外，許銘春今天上午率隊前往工地實施春安聯合督導檢查，副市長羅達生等人也陪同前往。

相關人員於上午8時30分及進場稽查，經視察後，許銘春指出，工地共違反19項規定，另有一處勒令停工，罰鍰共77萬元；她強調依據過往經驗，春節期間容易過勞、疏忽而發生危險，尤其興達工程規模相當大，勿心存僥倖，無論工程業主、監造單位或施工廠商，都要帶頭做好，並落實工安。

「台電雖有缺失，但總體仍符合各項勞動要求」副市長羅達生說，關於工程違規及停工事項，會積極要求台電有立即危險的部分要立即改善，市府後續也會加強稽核。

羅還說，高雄近年投資熱絡，有多項工廠建置及營建大樓興建，適逢歲末，難免會有工程趕工，但工安是第一，絕對不能打折。

關於工地缺失，台電南部施工處回應，重大工程若發生任何工安事件，發生都會影響整體工程進度，針對缺失部分也會同步要求立即改善。

台電工程單位簡報指，興達計畫自2020年12月主設備開工至今，未曾發生過重大職災事件，目前進度為49.4%；工程規模包過興建1至3機共三部複循環發電機組設備及廠房等相關設施。

高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
勞動部長許銘春今天上午率隊前往台電興達電廠更新改建工程工地實施春安聯合督導檢查。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影
高雄台電興達電廠更新改建工程為國家能政策重大建設工程，自2020年施工至今，進度已接近五成。記者陳弘逸／攝影

台電 工安 許銘春

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