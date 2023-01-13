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無所事事小海豹迎兔年 穿新衣現身高雄SKM Park

中央社／ 高雄13日電
「無所事事小海豹」帶著慵懶、超萌的經典姿勢現身高雄愛河灣。圖／高市文化局提供
「無所事事小海豹」帶著慵懶、超萌的經典姿勢現身高雄愛河灣。圖／高市文化局提供

去年在愛河灣展出的「無所事事小海豹」水上大型充氣裝置展現高人氣，為迎接兔年，穿上兔子新衣，現身高雄SKM ParkOutlets噴泉廣場，祝福民眾兔年超「豹」好、沒煩惱。

高雄市政府去年舉辦「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」，在愛河灣展出高雄人創作的貼圖明星水上大型充氣裝置，其中首個登場的「無所事事小海豹」，更是一躺進愛河灣就吸引大小朋友朝聖。

迎接春節連假，高雄SKM Park Outlets再次邀請無所事事小海豹現身噴泉廣場，迎接兔年，小海豹特別穿上「兔子新衣」，可愛造型搭配水舞展演，祝福民眾兔年超「豹」好，整年沒煩惱。

SKM Park今天透過新聞稿指出，除了必拍必打卡的療癒小海豹外，還有4公尺高大燈籠，和充滿童心創意的小小彩繪燈籠，超過上千顆燈籠點綴全館，年節期間還有中國宮廷戲法、特技扯鈴、奇幻魔術秀及歡樂泡泡秀等表演；初五開工則將由財神爺免費發放限量「無所事事小海豹」兔年限定「一元復始卡」，邀民眾一起迎接兔年。

另外，高雄漢神巨蛋也將在大年初一（22日）推出「與日俱增福氣袋」，由於規劃至日本旅遊的民眾增加，祭出100萬元日幣大獎和日本人氣伴手禮等豐富內容，並推出全台獨家「橡子共和國限量福氣袋」，有超可愛龍貓迎春納福紅包，要讓顧客在開春第一天就將好運帶回家。

義大世界購物廣場則指出，將有憑卡及全館當日累計消費滿2222元發票就可抽獎的活動，好禮包含HYUNDAI Venue汽車、開運招財黃金、現金禮券2萬元等，吸引民眾打造新春完美行頭。

兔年 海豹 愛河

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