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有年味！金門榮服處製作年糕分送榮民 長輩笑開懷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮民服務處今天製作應景年糕，並分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天製作應景年糕，並分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供

農曆新年將屆，金門榮民服務處為了讓轄區內的榮民感受到年節氣氛，在今天上午由處長游文勇偕同及金寧榮欣志工隊伙伴舉辦「新春送愛關懷榮民眷活動」，製作應景年糕分送轄區有需求榮民眷及獨居長者，並到宅噓寒問暖，讓長者提前感受金門傳統過年節慶的氛圍。

金門的民風傳統，「年糕」是過年期間不可或缺的美食，也是家家戶戶祭拜的供品，吃年糕不僅代表著「年年高升」的含意，還有取其同音「年高」長壽之意。

游文勇今天一早偕同志工承辦人許中威社工員與金寧榮欣志工隊長林玉寶等人帶領隊員一起做年糕，從選米、淘米、磨米漿、拌米糊、蒸炊，每個步驟都不能馬虎，隨著蒸煙裊裊，蒸籠一打開，香氣撲鼻而來，在大家分工合作下，一個個美味的年糕出爐。

稍後，大家也逐一分裝，並由游文勇偕同服務團隊幹部及榮欣志工，將年糕分送給轄區特(較)需照顧榮民眷及獨居長者。

游文勇表示，做粿是金門傳承美食技藝，在過年的時候，家家戶戶都會做年糕，除有慶賀五穀豐登，也是祭拜神明和供奉祖先的春節食品，過年前夕特別由榮欣志工協助製作與分送，讓榮民長輩們提前歡度新春佳節。

金門縣榮民服務處今天製作應景年糕，並分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天製作應景年糕，並分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天上午由處長游文勇（右一）偕同志工隊製作應景年糕分送轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天上午由處長游文勇（右一）偕同志工隊製作應景年糕分送轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天上午偕同志工隊製作應景年糕，分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供
金門縣榮民服務處今天上午偕同志工隊製作應景年糕，分送給轄區有需求榮民眷及獨居長者。圖／讀者提供

榮民 金門 獨居

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