澎湖姑婆嶼採紫菜 300人拼今年第一筆春節紅包

在持續近半個月的低溫寒流，澎湖海域今天難得風平浪靜，澎湖赤崁龍德宮管理委員會趕在年前，今天開放300多人前往姑婆嶼採挽紫菜，拼賺今年第一筆的春節紅包。

擁有澎湖白沙姑婆嶼漁業權的赤崁龍德宮管委會，一早赤崁碼頭就擠滿等候出發的民眾，全副武裝穿著草鞋、戴網具手套、套頭蒙面帽子以及帶著塑膠袋、濾水網等。配合難得好天氣與退潮之際，300多人分搭6艘快艇分批登島姑婆嶼，在炮竹聲響後，快步抵崖邊礁岩上各自埋頭展現採挽功力，場面壯觀。

赤崁龍德宮管委會主委柯少嵐表示，今年紫菜生長情況受氣候影響，產量比往年減少，每人在2小時採挽中，平均可採收至3至5斤的紫菜，身手較厲害的可採到10斤左右，現場收購每斤約新台幣400元上下，讓每人小賺一筆春節紅包，預計在春節過後再採收一次。

澎湖本島與離島的無人島，都有「黑金」之稱的野生紫菜，其中以白沙鄉無人島「姑婆嶼」的野生紫菜產量最大，每年都會在農曆春節前開放登島採收，成為地方極具特色產業文化。