屏東縣府長照處今議會三讀通過 預計3月1日掛牌成立

屏東縣長周春米上任後規畫百日內成立長照處，屏東縣議會臨時會今三讀通過縣府提出組織自治條例修正案，長照處預計3月1日掛牌成立，縣府也同步修正編制員額，668名調整692名，行政處與研考處合併，改置2名秘書，有議員質疑秘書不要淪為酬庸派任。秘書長邱黃肇崇說，秘書都是編制內的文官、事務官。

屏縣府指出，屏東縣府因應縣內人口快速老化、少子化等原因，長期照顧服務需求倍增，規畫改制成立一級單位「長期照護處」成立，研考處與行政處整併成立「行政暨研考處」，將原來「屏東縣長期照護管理中心」職責與員額併入縣府統籌辦理及運用。

縣府表示，又為辦理長期照護、動物保護與食農教育業務等需要，經行政院同意增加編制員額，縣府編制員額共增加24人，修正後員額由668名調整為692人。

縣府指出，新設長期照護處，下設機構管理科、服務管理科、照顧管理科，配置處長、副處長、專員，各一人。科長三人，護理師、科員各五人、技士2人、辦事員2人。

縣府表示，行政處與研考處整併為行政暨研考處，下設七科，減列處長、副處長一人，改置縣府秘書。原訴願、法制等專業移撥到民政處，修正員額46人；民政處部分，新增法制科，修正後共設6科，員額由34名修正為42名。

議員曾義雄認為，改制兩名秘書，之後會放置在哪個處室，承辦什麼業務，有業務增加需求才有緣由，秘書不要淪為酬庸。

秘書長邱黃肇崇說，改制兩名秘書一個是九職等、一個是十職等，秘書接受縣府任務指派、支援局處，也讓基層單位同仁有升遷的機制，秘書現今編制12人，交旅處、工務處與水利處都設有秘書，秘書是文官、事務官缺額。

邱黃肇崇說，今天三讀通過後，會隨即啟動籌備小組，長照處未來設置的空間辦公室都還在盤點中，每個局處空間都不大夠，預計3月1日掛牌成立。