高雄內惟藝術中心打造美學新體驗 65聲道裝置展亞洲首獻

高雄市內惟藝術中心去年底試營運，成功引發全台文青打卡風潮，今天再重磅推出法國聲響藝術裝置巨作〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉亞洲首登場。藝術家阿蘭．馮榭以65顆音箱，裝置於入口主廳，開館定點時段沉浸響奏，邀請民眾「走著聽」古典中西樂，享受身體、聲音、時間與情感共同匯流的感官新體驗。

阿蘭．馮榭是法國音場設計與聲學藝術家，他以整個交響樂團同時收音的方式進行錄製，最後的呈現上有別於一般以一個音箱對應一個樂器的貧瘠聽覺；而是讓聽眾走進現場感受到的是每顆音箱成為每位演奏者的監聽，在豐富的環繞聲場中得到驚艷的耳內歷程。2015年首次獲邀於法國國家檔案館發表，之後開啟在歐陸的展演旅程。

阿蘭．馮榭2013年首次受邀參與〈NASA星世界〉草地音樂會成音工作，發現高雄市同時擁有交響樂團及國樂團，文化軟硬體魅力多元。2016年他向時任文化局長的史哲副市長提案，立即獲得回應。2016年8月至2017年1月間，他來高雄錄製完成10首交響樂團以及5首國樂團曲目，包含莫札特〈G大調第13號小夜曲〉、史特拉汶斯基〈火鳥〉、德弗札克〈第9號交響曲〉，以及在地經典〈丟丟銅仔〉、〈望春風〉等。

史哲表示，這件作品醞釀近10年，徹底推翻了人們對聽樂團演出的成見，尤其65聲道的錄音重現，是演奏最嚴苛的檢視，也可窺見高市兩樂團精湛技藝。高雄是全台灣少數同時擁有中、西樂團的城市，也因高市交及高市國精湛的演奏做為基底，高雄才能夠醞釀出高雄春天藝術節，自製歌劇以及每年春天萬眾期待的草地音樂會。

史哲指出，這件作品彰顯了建築特殊聲學空間，強化內惟藝術中心沒有藩籬與邊界的藝術體驗精神，更是高雄市推動文化平權、文化近用的具體展現。觀眾可以順著感覺和好奇心，在音箱間自由穿梭，制定自己的路線，捕捉每件樂器特定音色和位置。不同於音樂廳必須正襟危坐於聽眾席，更是直接走進樂團裡，享受全所未有的震撼音響體驗。

文化局長、愛樂文化基金會董事長王文翠則表示，這件兼具有教育性、音樂性與娛樂性的新型態藝術展演，除了家族旅遊親子同賞，更適合大小朋友一起來探索。內惟藝術中心呈現出音樂聲景的美妙體驗，是現成身歷其境的音樂教室，歡迎大家來認識管絃樂、交響樂，領略被音樂包圍的震撼力量。