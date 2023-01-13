賞櫻不用飛日本 高雄桃源寶山櫻花季14日開跑

桃源區寶山里是高雄每年賞櫻熱門去處，櫻花季將於明天開跑，有假日市集、櫻花公園市集和部落、步道導覽等活動，開幕當天還有在地表演團體帶來精彩演出。

高雄市原民會今天透過新聞稿指出，今年桃源區寶山里二集團櫻花公園內河津櫻已約有5成綻放，寶山與二集團間林道兩旁、寶山假日市集和寶山國小也種有不少山櫻花，此外還有吉野櫻、墨染櫻等桃紅色、粉嫩色的不同櫻花，將從1月底至3月上旬陸續綻放。。

寶山社區發展協會理事長林武雄表示，除賞花，還有假日市集、櫻花公園市集可以逛，也可以向寶山社區發展協會預約部落、步道導覽、洗愛玉等體驗。開幕當天還有寶山部落在地表演團體野百合、寶山國小等帶來精彩舞蹈及原民組曲，邀民眾一同品嚐原住民風味餐，觀賞聆聽布農族歌舞，走趟高雄原鄉輕旅行。

高雄市原民會主委阿布斯表示，每年1月桃源區寶山里都會舉辦櫻花季，是高雄地區賞櫻首選地點，不用到日本就能看到群櫻綻放，也歡迎民眾逛逛原民特色市集，享用傳統美食烤豬、吉拿富，和桃源最有名的愛玉等。

此外，還可以到桃源區原住民文物館走走，欣賞布農族及拉阿魯哇族的文物、影像、器物等典藏品，或到有如人間仙境的藤枝森林遊樂區享受森林浴，邀請民眾一起到桃源區賞櫻花，享受美麗的世外「桃源」。