採買生鮮遭偷斤減量 標檢局提醒防止不肖商家這4招

農曆春節將屆，主婦採買年貨最怕碰上漲價及被偷斤減兩，經濟部標準檢驗局高雄分局表示，商家磅秤如有標檢局特製的「同」字，就能放心。此外採買生鮮海產時，也要特別注意商家提供的篩籃有無「偷龍轉鳳」情形，以免成了被偷斤兩的冤大頭。

三鳳中街是南部最大年貨大街，今年疫情趨緩，生意好轉，商家忙得不可開交，管委會主委伍進推估推估今年生意比去年成長4至5成，店家忙到「臉色蒼白、內心喜悅」。但也因為今年農曆春節提前，壓縮大專院校寒假，往年能到三鳳中街打工的大學生銳減，缺工嚴重，提高時薪也請不到人。

三鳳中街貨品齊全，管委會掛保證，年初全部商家224台磅秤都已檢驗合格，絕不會有偷斤減兩的疑慮 。標檢局高雄分局表示，標檢局檢驗合格的磅秤，會貼有特殊的「同」字，這表示都經標準砝碼測試合格，斤兩正確。

標檢局高雄分局指出，標檢局全國稽查時曾碰過海產街有偷斤兩花招，有些不肖業者拿給消費裝海產的篩籃會塗上矽力康，讓水分無法瀝出，增加重量。另有的在篩籃底部鑲上鉛片，再用塑膠熱融，消費者無從察覺。

另一招則是將消費者盛裝海產的篩籃換成已過手腳篩籃再過磅，甚至有業者在淘寶網買晶片，找不肖度量衡業者燒進磅秤後，由業者以遙控偷增斤兩，賣單價的龍蝦，過磅時就調高1、200克重量，讓消費者在渾然不知之際成了冤大頭。

標檢局高雄分局人員提醒，民眾採買時可注意，磅秤數字有無歸零，下頭是否墊上紙箱、瓦楞紙等物，利用「分力」作用讓調整磅秤。