打造客庄新紀元 第58屆六堆運動會在萬巒

第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，眾人今齊聚六堆文化園區為地方盛事暖身，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆300年先烈犧牲奉獻的精神，打造客庄產業新紀元；客委會副主委鍾孔炤說，「六堆運動會是客家無形資產，凝聚客家認同、感情、記憶，在族群共榮中扮演重要角色，歡迎全國好朋友參加，看看萬巒走走萬巒，體驗客庄慢生慢活」。

六堆運動會以體育競賽的方式，紀念高屏地區客家族群並肩作戰的情誼，延續凝聚彼此團結互助的精神，是許多六堆人引以為傲的象徵，培育出許多揚名國際的體壇高手，今年邁入第58屆，客委會表示，運動會每年以「中、先鋒、前、後、左、右」的順序，由各堆輪流主辦，不僅單純作為輪替依據，更是展現地方特色的時刻。

萬巒鄉鄉長林國順說，「這是一個變形金剛的時代」，將以多元多面串連的方式，宣傳六堆各地的人文地景產，並推出萬巒特有的客家民俗活動，如博草繩、打井水與石來運轉等，將運動會進化為文化運動觀光產業，而為了延續百年客家文史，本次更新增客庄遊戰讓參與民眾體驗，以定向越野的趣味闖關方式，重現先民先烈過去的生活環境，發揚刻苦耐勞的精神。

本屆聖火將於3月8日在六堆忠義祠引燃，在信仰代表忠勇公的陪同下，展開為期3天的聖火遶境祈福活動，搭配六堆產業市集，從文化到觀光產業，靜態至動態，呈現多元繽紛的年度客家盛會。