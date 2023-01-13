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打造客庄新紀元 第58屆六堆運動會在萬巒

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
客委會副主委鍾孔炤（右1，站者）說，六堆運動會是客家無形資產，讓各鄉區凝聚認同聯絡情感，更歡迎全國各界參與，看看萬巒走走萬巒，認識客家文化。記者張已亷／攝影
客委會副主委鍾孔炤（右1，站者）說，六堆運動會是客家無形資產，讓各鄉區凝聚認同聯絡情感，更歡迎全國各界參與，看看萬巒走走萬巒，認識客家文化。記者張已亷／攝影

第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，眾人今齊聚六堆文化園區為地方盛事暖身，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆300年先烈犧牲奉獻的精神，打造客庄產業新紀元；客委會副主委鍾孔炤說，「六堆運動會是客家無形資產，凝聚客家認同、感情、記憶，在族群共榮中扮演重要角色，歡迎全國好朋友參加，看看萬巒走走萬巒，體驗客庄慢生慢活」。

六堆運動會以體育競賽的方式，紀念高屏地區客家族群並肩作戰的情誼，延續凝聚彼此團結互助的精神，是許多六堆人引以為傲的象徵，培育出許多揚名國際的體壇高手，今年邁入第58屆，客委會表示，運動會每年以「中、先鋒、前、後、左、右」的順序，由各堆輪流主辦，不僅單純作為輪替依據，更是展現地方特色的時刻。

萬巒鄉鄉長林國順說，「這是一個變形金剛的時代」，將以多元多面串連的方式，宣傳六堆各地的人文地景產，並推出萬巒特有的客家民俗活動，如博草繩、打井水與石來運轉等，將運動會進化為文化運動觀光產業，而為了延續百年客家文史，本次更新增客庄遊戰讓參與民眾體驗，以定向越野的趣味闖關方式，重現先民先烈過去的生活環境，發揚刻苦耐勞的精神。

本屆聖火將於3月8日在六堆忠義祠引燃，在信仰代表忠勇公的陪同下，展開為期3天的聖火遶境祈福活動，搭配六堆產業市集，從文化到觀光產業，靜態至動態，呈現多元繽紛的年度客家盛會。

專案執行單位屏東大學指出，本屆運動會接軌國際持續升級，首次使用全天候400公尺標準聚氨酯（PU）跑道，歡迎各界參與六堆年度盛事，詳細活動資訊可上「112年度六堆運動會＠萬巒」粉絲專頁查詢。

第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆客庄精神與文化，打造地方產業新紀元。記者張已亷／攝影
第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆客庄精神與文化，打造地方產業新紀元。記者張已亷／攝影
第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆客庄精神與文化，打造地方產業新紀元。記者張已亷／攝影
第58屆六堆運動會於3月11、12日在萬巒國中登場，本屆主打運動結合觀光遊憩，搭配萬巒特色客家民俗活動，延續六堆客庄精神與文化，打造地方產業新紀元。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉五溝國小競速溜冰隊今全副武裝，共同為第58屆六堆運動揭開序幕。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉五溝國小競速溜冰隊今全副武裝，共同為第58屆六堆運動揭開序幕。記者張已亷／攝影

聖火 客委會 鄉長

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