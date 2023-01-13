屏縣民公園共融公園遊戲場72種玩法 還有青少年挑戰區

屏東縣民公園共融遊戲場再升級，今正式啟用，占地1.1公頃，各種遊戲區加起來有高達72種玩法，還有為正值體力旺盛的青少年打造木構極限闖關設施的「青少年挑戰區」，歡迎一起來挑戰。

今天啟用典禮，縣長周春米、內政部營建署南區工程處道南隊隊長丁功輝、屏東市長周佳琪、議員李世斌、梁育慈、屏東復興國小師生及附近縣民共襄盛舉。復興國小四年級簡同學看到青少年挑戰區的各種設施，直呼「超想來挑戰！一定很刺激」。

屏東縣府2021年起推動「一鄉鎮一特色遊戲場」計畫至今，在各鄉鎮做遊戲場建設，除打造具各地特色自製遊具外，更將「共融」需求一併在設計中檢討。縣民公園共融遊戲場強化遊戲場趣味性、使用安全性，並同時兼顧遊戲挑戰性的基礎下，打造出屬於旗艦型規模的遊戲場域給予屏東縣民。

屏東市的縣民公園前身為屏東糖廠及屏東紙漿廠，2021年成功轉型成都會生態公園，在得天獨厚的氣候與大自然資源優勢及多齡孩童遊戲服務需求考量下，縣府又再次賦予既有公園遊戲場場域的定位。

共融公園遊戲場除保留既有遊戲空間，更導入「水與綠」自然特色，透過營造屏東山系地貌、創造遊戲場地形高低變化，以打造錯落的視覺空間豐富性。學童穿梭在場域的景觀水道宛如遊戲在山林溪水之間，更結合在地特色素材，如車城洋蔥、老鷹紅豆等意象呈現出縣民公園遊戲場2.0之新型態樣貌。

針對不同年紀及相異孩童需求設計出多樣化遊戲設備，提供單人使用亦有多人共享遊具，讓每個孩子都能在場域裡找尋到適合自己的遊戲空間。