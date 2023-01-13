高市逾50年危老建築占全市11.1% 市府加速更新

據不動產資訊平台統計，高雄全市110.3萬戶住宅，屋齡逾50年的老宅約12.2萬戶，占11.1%，對居住安全及都市防災系統造成潛在威脅，高雄市政府表示，將加速推動危老重建，鳳山區合法房屋也是強化執行的重點。

高市工務局表示，據不動產資訊平台至去的資訊顯示，高雄危老重建計畫書已核准的戶數已達1萬3000多戶，市府加速輔導的件數至去年是134件，已是前年1.7倍，但仍占危老核准戶數極低比例。

工務局表示，去年危老重建輔導團配合台積電進駐、建置S廊帶高科技產業園區，輔導申請危老重建計畫案件數達134件，整合的土地面積約5萬1191平方公尺（約1萬5485坪），較前年增加3590坪；重建申請的樓地板面積約47萬3240平方公尺（約14萬3155坪），較前年增約4510坪，估算市值約357.5億。

另鳳山合法房證明已自去年6月啟動，累計核發件數達5126件，較啟動前核發件數增加約15倍，今年仍會持續成立危老重建輔導團，並增加服務站數量及危老重建說明會場次，也跟銀行團溝通優惠融資方案，民眾如有相關問題可洽市府建管處「危老重建受理窗口」，或撥（07）336-8333分機2281、2284專人服務。