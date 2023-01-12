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三地集團今年5案齊發 艾美國際城超高大樓今動土

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄火車站特區推出的「艾美國際城」，今天動土，將蓋643戶集合室住宅大樓。記者王昭月／攝影
三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄火車站特區推出的「艾美國際城」，今天動土，將蓋643戶集合室住宅大樓。記者王昭月／攝影

三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄火車站特區推出的「艾美國際城」，今天動土，預計春節年後公開，將規畫地下6樓，地上31樓大樓集合住宅，2031年完工，總銷140億，估計完工每坪單價有機會站上4字頭。三地集團今年5案齊發，今天動土的新案，期許成為高雄車站低碳地標。

三地集團執行長鍾育霖說，集團今年在台南、高雄共會推5建案，集團總部及商辦大樓也將在今年動工。「艾美國際城」基地2139坪，前身是高雄客運總站，早年高雄客運、東南客運等班車，都在此地發車，是高雄客運業大本營。如今呼應高雄火車站改造，現地將啟建住宅大樓，更新都市風貌。

「艾美國際城」總戶數643戶，每戶在31坪到66坪間，尚未問世，即獲綠建築銀級標章及2022國家卓越建設獎，備受矚目。

三地集團2012年入主高雄客運，配合高雄火車站特區發展計劃，並呼應危老都更政策，以原高雄客運總站基地闢建住宅大樓，2021年4月通過高市府危老都更審議，預計2031年完工。全案呼應三地母集團綠能產業發展，屋頂將裝置太陽能板、建置電動車充電基礎設施，也強化儲能系統，從低碳建築邁向淨零好宅。

儘管立法院剛剛三讀通過平均地權條例，但三地集團看好南台灣房市，今年會在台南推武聖段住宅大樓、平實營區地上權大樓案，高雄則在文山特區、三民區、林園區推案，另興建集團總部大樓及一棟商辦大樓。

目前因土地價格居高，建築成本每坪至少20萬，鍾育霖推測國內房價暫無降價空間， 根據最新實價登錄，「艾美國際城」目前有198筆交易資料，其中31樓的頂樓戶出現最高單坪45.2萬元的成交紀錄。

三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄火車站特區推出的「艾美國際城」，今天動土。記者王昭月／攝影
三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄火車站特區推出的「艾美國際城」，今天動土。記者王昭月／攝影
三地集團執行長鍾育霖說，集團今年在台南、高雄共會推5 建案，集團總部及商辦大樓也將在今年動工。記者王昭月／攝影
三地集團執行長鍾育霖說，集團今年在台南、高雄共會推5 建案，集團總部及商辦大樓也將在今年動工。記者王昭月／攝影

美國 綠建築 火車站

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